Політика

18:12 20.01.2023

Ердоган у розмові із Зеленським знову підтвердив, що готовий стати посередником у мирному врегулюванні між Україною та Росією

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Ердоган у розмові із Зеленським знову підтвердив, що готовий стати посередником у мирному врегулюванні між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів у п'ятницю телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і вкотре підтвердив, що готовий стати посередником у мирному врегулюванні.

"Президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Ердоган підтвердив, що готовий зробити вагомий дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між Росією та Україною та взяти на себе завдання сприяння та посередництва в цьому процесі", - повідомили в канцелярії турецького президента.

Під час розмови турецький лідер також висловив співчуття у зв'язку із трагічною авіакатастрофою гелікоптера в Броварах.

 

Теги: #ердоган #зеленський

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