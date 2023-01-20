Ердоган у розмові із Зеленським знову підтвердив, що готовий стати посередником у мирному врегулюванні між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів у п'ятницю телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і вкотре підтвердив, що готовий стати посередником у мирному врегулюванні.

"Президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Ердоган підтвердив, що готовий зробити вагомий дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між Росією та Україною та взяти на себе завдання сприяння та посередництва в цьому процесі", - повідомили в канцелярії турецького президента.

Під час розмови турецький лідер також висловив співчуття у зв'язку із трагічною авіакатастрофою гелікоптера в Броварах.