Політика

15:51 20.01.2023

Словаччина та Чехія запропонували передати Україні танки Leopard 2, які призначалися для заміни переданих раніше радянських танків

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Словаччина та Чехія запропонували передати Україні танки Leopard 2, які призначалися для заміни переданих раніше радянських танків

Словаччина та Чехія підтримали ідею постачання в Україну важких основних бойових танків Leopard 2 німецького виробництва, повідомляє FAZ із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Як зазначає видання, і Словаччина, і Чехія вже поставили Києву десятки своїх бойових танків радянської розробки. Передані Україні радянські танки мали бути замінені в меншій кількості на відремонтовані Leopard 2A4. Перші танки вже були поставлені до Праги та Братислави в грудні, також розпочалася підготовка екіпажів.

"Чехія та Словаччина пропонують поки що відмовитися від цих німецьких поставок і передати танки, які призначалися для їхніх армій, Україні", - зазначає видання.

Загалом йдеться про майже 30 танків Leopard.

 

Теги: #танки #словаччина #чехія

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