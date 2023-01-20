Словаччина та Чехія запропонували передати Україні танки Leopard 2, які призначалися для заміни переданих раніше радянських танків

Словаччина та Чехія підтримали ідею постачання в Україну важких основних бойових танків Leopard 2 німецького виробництва, повідомляє FAZ із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Як зазначає видання, і Словаччина, і Чехія вже поставили Києву десятки своїх бойових танків радянської розробки. Передані Україні радянські танки мали бути замінені в меншій кількості на відремонтовані Leopard 2A4. Перші танки вже були поставлені до Праги та Братислави в грудні, також розпочалася підготовка екіпажів.

"Чехія та Словаччина пропонують поки що відмовитися від цих німецьких поставок і передати танки, які призначалися для їхніх армій, Україні", - зазначає видання.

Загалом йдеться про майже 30 танків Leopard.