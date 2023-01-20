Країнам, які підтримують Україну, не вдалося досягти єдиної позиції щодо постачання танків Києву - глава Міноборони ФРН

Представники оборонних відомств низки країн, які обговорюють у п'ятницю військову допомогу Україні, не змогли дійти згоди щодо можливої передачі західних танків Києву, заявив глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус.

"Єдиної позиції щодо відправлення танків Україні немає", - сказав Пісторіус на американській авіабазі Рамштайн, де відбуваються ці переговори.

Його слова наводить агентство Bloomberg.

Міністр пояснив, що в п'ятницю йшлося про можливе постачання танків німецького виробництва Leopard, але не про американські танки M1 Abrams.