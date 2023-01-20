Політика

15:29 20.01.2023

Країнам, які підтримують Україну, не вдалося досягти єдиної позиції щодо постачання танків Києву - глава Міноборони ФРН

1 хв читати
Країнам, які підтримують Україну, не вдалося досягти єдиної позиції щодо постачання танків Києву - глава Міноборони ФРН

Представники оборонних відомств низки країн, які обговорюють у п'ятницю військову допомогу Україні, не змогли дійти згоди щодо можливої передачі західних танків Києву, заявив глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус.

"Єдиної позиції щодо відправлення танків Україні немає", - сказав Пісторіус на американській авіабазі Рамштайн, де відбуваються ці переговори.

Його слова наводить агентство Bloomberg.

Міністр пояснив, що в п'ятницю йшлося про можливе постачання танків німецького виробництва Leopard, але не про американські танки M1 Abrams.

Теги: #танки #фрн #пісторіус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:39 20.01.2023
Німеччина поставить Україні військову допомогу на EUR1 млрд

Німеччина поставить Україні військову допомогу на EUR1 млрд

15:51 20.01.2023
Словаччина та Чехія запропонували передати Україні танки Leopard 2, які призначалися для заміни переданих раніше радянських танків

Словаччина та Чехія запропонували передати Україні танки Leopard 2, які призначалися для заміни переданих раніше радянських танків

15:29 20.01.2023
Берлін не обумовлює передачу танків Україні такими самими постачаннями з боку США - представник влади

Берлін не обумовлює передачу танків Україні такими самими постачаннями з боку США - представник влади

14:20 20.01.2023
Міністр економічного співробітництва ФРН, яка відвідала Одесу, анонсувала EUR52 млн допомоги

Міністр економічного співробітництва ФРН, яка відвідала Одесу, анонсувала EUR52 млн допомоги

06:56 20.01.2023
Міністр оборони Німеччини не виключив, що Берлін санкціонує постачання німецьких танків Україну

Міністр оборони Німеччини не виключив, що Берлін санкціонує постачання німецьких танків Україну

23:19 19.01.2023
Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною – Зеленський про постачання танків в Україну

Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною – Зеленський про постачання танків в Україну

22:01 19.01.2023
Нідерланди готові оплатити постачання танків Leopard в Україну

Нідерланди готові оплатити постачання танків Leopard в Україну

21:13 19.01.2023
Порошенко закликав Шольца надати Україні танки: чим швидше – тим краще

Порошенко закликав Шольца надати Україні танки: чим швидше – тим краще

16:43 19.01.2023
Україна очікує згоди країни-виробника танків на передачу їх європейськими партнерами - Зеленський

Україна очікує згоди країни-виробника танків на передачу їх європейськими партнерами - Зеленський

10:02 19.01.2023
Путін не використовуватиме ядерну зброю, дайте Україні танки – Джонсон

Путін не використовуватиме ядерну зброю, дайте Україні танки – Джонсон

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Слова Лаврова про голокост недоречні й доповнили його колишні антисемітські заяви – заява Борреля

ВР пропонують закликати світову спільноту визнати дії РФ щодо громадян України геноцидом українського народу

Мішель про рішення Європарламенту щодо спецтрибуналу: Якщо ми віримо у міжнародне право, ми маємо забезпечити міжнародне правосуддя

Іран не визнає анексію українських територій Росією, дотримується принципу територіальної цілісності країн у рамках міжнародно визнаних кордонів

Генсек НАТО: Надання Україні зброї – єдиний шлях до миру

ОСТАННЄ

Слова Лаврова про голокост недоречні й доповнили його колишні антисемітські заяви – заява Борреля

Глава МЗС Нідерландів заявляє про готовність розглядати передання Україні F-16, якщо надійде запит від Києва

Президентка Грузії не схвалює можливості поновлення авіасполучення з Росією

ВР пропонують закликати світову спільноту визнати дії РФ щодо громадян України геноцидом українського народу

Шмигаль обговорив із сенаторами США співпрацю у збройовій, фінансовій, енергетичній, санкційній сферах і відновлення України

Мішель про рішення Європарламенту щодо спецтрибуналу: Якщо ми віримо у міжнародне право, ми маємо забезпечити міжнародне правосуддя

Іран не визнає анексію українських територій Росією, дотримується принципу територіальної цілісності країн у рамках міжнародно визнаних кордонів

Законопроєкт 5655 вбиває децентралізацію, яку посли G7 визначили пріоритетом для відбудови України - О.Продан

США схиляються до того, щоб надати Україні зброю для завдання ударів по Криму

Десятий пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по Росії та її воєнному гаманцю - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА