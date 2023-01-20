Берлін не обумовлює передачу танків Україні такими самими постачаннями з боку США - представник влади

Берлін не ставить за умову США передавання американських танків Україні для схвалення постачання Києву німецьких танків Leopard, заявив представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт у п'ятницю.

"Мені важко уявити собі, щоб канцлер ФРН висував якісь вимоги президенту США або ставив йому якісь умови", - наводить його слова Dow Jones.

Він наголосив, що канцлер Олаф Шольц приймав ключові рішення щодо підтримки України лише після консультацій із президентом США Джо Байденом.

На запитання про позицію Берліна в тому випадку, якщо Польща поставить Україні танки німецького виробництва без дозволу Берліна, Гебештрайт відповів, що в Берліні "вірять у дотримання правил, а всі його партнери, безумовно, хочуть поводитися законослухняно".

Напередодні новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявляв, що Німеччина може сама поставити танки Україні або дозволити країнам, на озброєнні яких стоять танки Leopard, реекспортувати їх в Україну.

Цього тижня канцлер Німеччини Шольц говорив, що веде консультації із союзниками щодо можливої передачі танків Україні, будь-які оголошення у цій сфері мають бути узгоджені з партнерами. У свою чергу віцеканцлер Роберт Габек зазначав, що Берліну буде простіше ухвалити рішення щодо постачання, якщо спочатку свої танки передадуть США.

Західні ЗМІ уточнювали, що хоча Польща та Фінляндія висловлювали бажання постачати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва, для цього їм потрібно отримати дозвіл Берліна через запроваджені ФРН обмеження на експорт озброєнь.