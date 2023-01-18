Політика

17:24 18.01.2023

Зеленський подякував прем'єру Канади за новий пакет допомоги - 200 бронемашин Senator

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Зеленський подякував прем'єру Канади за новий пакет допомоги - 200 бронемашин Senator

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та канадському народу за новий пакет оборонної допомоги - 200 бронемашин Senator.

"Цього непростого для нас дня наші друзі продовжують нас підтримувати. Дякую прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та народу Канади за ще один пакет оборонної допомоги, про який сьогодні оголосила в Києві міністр оборони Канади Аніта Ананд", - написав Зеленський у своєму твіттері у середу.

"Сьогодні українській армії як ніколи потрібні 200 БТР Senator. Разом ми йдемо до перемоги!" - підсумував президент.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд перебуває з візитом у Києві, під час якого вона оголосила, що Канада передасть Україні 200 бронемашин Senator.

 

Теги: #канада #бронемашини #зеленський

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