Вразливою ланкою в архітектурі європейської безпеки, окрім України, є Західні Балкани – президент Північної Македонії

Президент Північної Македонії Стево Пендаровський назвав Західні Балкани вразливим місцем в архітектурі європейської безпеки через можливий вплив із боку РФ.

Президент Пендаровський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що Кремль становить небезпеку для стабільності регіону.

"У регіоні є дві чутливі точки – Республіка Сербська та північ Республіки Косово, де відбуваються спроби підірвати цілісність цих країн. Вразливою ланкою в архітектурі європейської безпеки, окрім України, є Західні Балкани, і НАТО та ЄС мають на це звернути увагу", - сказав він.

Президент Північної Македонії пояснив, що за останній рік російські фейкові новини, пропаганда та "гібридні загрози" не посилилися, бо Росія була повністю зайнята протидією західному альянсу через війну в Україні.

Однак, на його думку, якщо Росія спробує відвернути увагу Заходу від України, то регіон Західних Балкан більш схильний до цього ризику, ніж країни Балтії.

Він також зазначив, що необхідно зберігати європейську і трансатлантичну єдність та солідарність навіть після завершення війни в Україні.