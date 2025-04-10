Інтерфакс-Україна

Події

02:51 10.04.2025

Путін може спровокувати війну на Балканах – ЗМІ

1 хв читати

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі вбачає російське втручання на Балканах, про це він заявив порталу Politico за результатами візиту до цього регіону.

"У цей час, коли в Європі йде війна, і ми бачимо довгу руку російського втручання в регіоні, ви були б дурнем, якби не звертали увагу на Західні Балкани, де все ще існують спадкові проблеми, які ще належить подолати", - цитує Леммі Politico.

"Представники вищих ешелонів британського уряду називають Західні Балкани "другою гарячою точкою", і зараз, коли ситуація загострюється, Британія наполягає на тому, щоб усі шість країн регіону приєдналися до ЄС, щоб відгородитися від російського впливу", - пише видання.

Як відомо станом на сьогодні статус країни-кандидата до ЄС мають  Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Сербія, Боснія і Герцеговина. Косово, незалежність якого не визнається п'ятьма країнами-членами ЄС вважається потенційним кандидатом на членство.

Джерело: https://www.politico.eu/article/with-all-eyes-on-ukraine-europe-is-urged-not-to-forget-the-other-hotspot/

Теги: #застереження #балкани #британія #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:35 09.04.2025
Другий транш доходів від знерухомлених російських активів на 2,1 млрд євро надійде в Україну, орієнтовно, наприкінці квітня

Другий транш доходів від знерухомлених російських активів на 2,1 млрд євро надійде в Україну, орієнтовно, наприкінці квітня

21:31 09.04.2025
РФ пропонує США укладати угоду про копалини через Дмітрієва, вона передбачає часткове зняття санкцій – Зеленський

РФ пропонує США укладати угоду про копалини через Дмітрієва, вона передбачає часткове зняття санкцій – Зеленський

06:17 09.04.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

05:44 09.04.2025
Удари РФ по Україні можуть поставити під загрозу мирні переговори - представник США при ООН

Удари РФ по Україні можуть поставити під загрозу мирні переговори - представник США при ООН

22:52 08.04.2025
Єрмак провів розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії

Єрмак провів розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії

02:10 08.04.2025
Стармер анонсував переговори з Трампом щодо тарифів

Стармер анонсував переговори з Трампом щодо тарифів

22:45 07.04.2025
Король Великої Британії з дружиною прибули із державним візитом до Італії

Король Великої Британії з дружиною прибули із державним візитом до Італії

21:32 06.04.2025
Британський прем'єр оголосив кінець глобалізації через тарифну війну з Трампом - ЗМІ

Британський прем'єр оголосив кінець глобалізації через тарифну війну з Трампом - ЗМІ

19:08 06.04.2025
Російські датчики, призначені для шпигування за британськими атомними підводними човнами, виявлені в морських водах навколо Великої Британії

Російські датчики, призначені для шпигування за британськими атомними підводними човнами, виявлені в морських водах навколо Великої Британії

20:52 04.04.2025
Зустріч начальників штабів України, Британії і Франції поклала початок новій важливій роботі – Зеленський

Зустріч начальників штабів України, Британії і Франції поклала початок новій важливій роботі – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Початок розгортання гарантій безпеки можливий в момент припинення вогню – Зеленський

Зеленський: Питання гарантій безпеки – питання не тільки контингенту, я би хотів, щоб долучилися не лише країни НАТО

Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський

Трамп роздратований тим, що Путін не виконує те, що він йому обіцяв, вважає Зеленський

Зустріч української команди з американською може бути наступного тижня – Зеленський

ОСТАННЄ

Дві пожежі в Миколаєві внаслідок атаки російських БпЛА – Кім

Індекси найбільших бірж злетіли вгору після проголошення Трампом паузи - ЗМІ

Шмигаль і Кошта обговорили підготовку до відкриття першого кластеру переговорів про членство України в ЄС

СБУ провела перші допити військовополонених з КНР

З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 232 військовослужбовці - Генштаб

Початок розгортання гарантій безпеки можливий в момент припинення вогню – Зеленський

Зеленський: Питання гарантій безпеки – питання не тільки контингенту, я би хотів, щоб долучилися не лише країни НАТО

Контролювати режим припинення вогню можуть американці з тією чи іншою країною Європи, вважає Зеленський

Зеленський розкритикував підхід Бессента до угоди про копалини: В ній має бути паритет, вона має бути вигідною обом сторонам

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА