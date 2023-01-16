Політика

16:34 16.01.2023

Нардеп Герасимов про повідомлення йому про підозру в недекларуванні нерухомості в Іспанії: Не сумніваюся, що виграю цю справу у ВАКС

2 хв читати
Нардеп Герасимов про повідомлення йому про підозру в недекларуванні нерухомості в Іспанії: Не сумніваюся, що виграю цю справу у ВАКС

Народний депутат Артур Герасимов (фракція "Європейська солідарність") вважає повідомлення йому про підозру в недекларуванні нерухомості в Іспанії спробою підмінити реальну боротьбу з корупцією з боку правоохоронців, повідомляє пресслужба політсили в понеділок.

"На жаль, змушений констатувати спробу підмінити реальну боротьбу з корупцією дешевим піаром та імітацією активної діяльності з боку НАБУ. Настільки впевнений у своїй правоті, що не сумніваюся в тому, що виграю цю справу у Вищому антикорупційному суді", - цитує Герасимова пресслужба "Євросолідарності".

За словами нардепа, "дуплекс, який йому інкримінується, було куплено у 2013 році, тобто до початку його політичної діяльності, до початку виборів і до того, як його було обрано народним депутатом".

"Причому на той момент я займався бізнесом, і дуплекс був куплений на задекларовані від бізнесу доходи, легальність і достатність яких ні в кого не викликає запитань чи сумнівів", - наголосив нардеп.

При цьому він уточнив, що ще понад рік тому "визнав, що припустився помилки, тому що вчасно не проконтролював дії юриста, якому доручив і який не вніс до реєстрів передання цієї квартири в дарунок батькам, що було зроблено ще в 2013 році".

"Щойно я це з'ясував, негайно, з власної ініціативи, повідомив НАЗК про неточності у своїй декларації. Самостійно. Тому просив бути точними у формулюваннях, оскільки йдеться суто про помилку в декларації, яку хочуть видати за "корупцію", - повідомив Герасимов.

Нардеп запевнив, що вже є прецеденти, коли в аналогічних ситуаціях НАЗК приймало такі уточнення і не передавало до суду справи про такі порушення.

"Зокрема йдеться про неточності в деклараціях глави держави, які виявив Володимир Олександрович і повідомив НАЗК. НАЗК, у свою чергу, такими поясненнями вдовольнилося. Закон, як відомо, один для всіх, і сподіваюся, що і в цій справі не може бути подвійних стандартів. Тож абсолютно готовий іти до суду з чистою совістю та бездоганною правовою позицією", - наголосив Герасимов.

"А НАБУ, до створення якого причетний як народний депутат, бажаю успіхів у боротьбі з корупцією", - підсумував він.

Раніше стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили народному депутату Артуру Герасимову про підозру в недостовірному внесенні інформації до щорічної декларації.

Теги: #набу #герасимов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 16.01.2023
Нардепа Герасимова підозрюють у недекларуванні нерухомості в Іспанії

Нардепа Герасимова підозрюють у недекларуванні нерухомості в Іспанії

16:01 09.01.2023
НАБУ оголосило у розшук народного депутата Маргариту Шол

НАБУ оголосило у розшук народного депутата Маргариту Шол

15:14 04.01.2023
НАБУ розшукує суддю Вищого адмінсуду у зв'язку з підозрою в декларуванні недостовірних даних

НАБУ розшукує суддю Вищого адмінсуду у зв'язку з підозрою в декларуванні недостовірних даних

13:43 03.01.2023
НАБУ розшукує організатора злочинної групи Довбенка

НАБУ розшукує організатора злочинної групи Довбенка

12:33 29.12.2022
Голова комісії з обрання директора НАБУ: Тиску на комісію немає, до весни подамо три кандидатури на затвердження Кабміну

Голова комісії з обрання директора НАБУ: Тиску на комісію немає, до весни подамо три кандидатури на затвердження Кабміну

13:23 27.12.2022
Нардеп Камельчук не зазначив у декларації квартиру в центрі Києва, йому повідомлено про підозру - САП

Нардеп Камельчук не зазначив у декларації квартиру в центрі Києва, йому повідомлено про підозру - САП

16:53 22.12.2022
Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ – Меморандум з МВФ

Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ – Меморандум з МВФ

17:42 21.12.2022
Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ завершила прийом документів від кандидатів, загалом отримано 78 заявок

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ завершила прийом документів від кандидатів, загалом отримано 78 заявок

11:18 19.12.2022
НАБУ подало клопотання щодо продовження розслідування у справі проти ексголови НБУ Шевченка, підозрюваного в розтраті коштів Укргазбанку

НАБУ подало клопотання щодо продовження розслідування у справі проти ексголови НБУ Шевченка, підозрюваного в розтраті коштів Укргазбанку

18:14 09.12.2022
Уряд стурбований відтермінуванням на два тижні терміну прийняття документів від кандидатів на посаду директора НАБУ - Шмигаль

Уряд стурбований відтермінуванням на два тижні терміну прийняття документів від кандидатів на посаду директора НАБУ - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС Македонії: Україна – наш пріоритет №1 під час головування в ОБСЄ

Моравецький закликав Німеччину надати Україні всі види зброї

Зеленський подякував прем'єру Великої Британії за військову підтримку України

Прем'єр-міністр Швеції: Є домовленість навесні дати усну оцінку Україні щодо приєднання до ЄС, формальна буде восени

Восени буде оцінено прогрес, якого Україна досягла як країна-кандидат у ЄС, потім Європейська Рада ухвалить рішення щодо подальших кроків

ОСТАННЄ

Глава МЗС Македонії: Україна – наш пріоритет №1 під час головування в ОБСЄ

Моравецький закликав Німеччину надати Україні всі види зброї

Опитування в Угорщині щодо санкцій ЄС проти РФ не здатне змінити позицію Євросоюзу - представник Борреля

Ексвоєначальник Павел та експрем'єр Бабіш пройшли у другий тур президентських виборів у Чехії

Зеленський подякував прем'єру Великої Британії за військову підтримку України

Єрмак і Макфол обговорили підготовку наступного пакету санкцій і роботу міжнародної експертної групи

Депутати від колишньої партії "ОПЗЖ" мають піти з Ради – Данілов

Прем'єр-міністр Швеції: Є домовленість навесні дати усну оцінку Україні щодо приєднання до ЄС, формальна буде восени

Восени буде оцінено прогрес, якого Україна досягла як країна-кандидат у ЄС, потім Європейська Рада ухвалить рішення щодо подальших кроків

Шмигаль: Ми дуже чітко розуміємо, що нам потрібно зробити і в якій послідовності, щоб якнайшвидше стати членом ЄС.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА