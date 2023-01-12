Україна й Італія розвиватимуть співпрацю, зокрема, у сфері виробництва та технологій

Президент України Володимир Зеленський вручив міністру підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо орден "За заслуги" ІІІ ступеня, повідомляється на офіційному сайті президента України в четвер.

Делегація Італії на чолі з Адольфо Урсо прибула до Києва.

Глава держави наголосив на ролі міністра в підтримці нашої країни під час важких випробувань у зв'язку з повномасштабною агресією з боку Росії та зміцнення українсько-італійських відносин.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак також провів зустріч із італійською делегацією. В зустрічі взяли участь посол Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо, дипломатичний радник прем’єр-міністра Італійської Республіки Франческо Марія Тало, дипломатичний радник міністра підприємств та виробництва Італії Маріо Коспіто та перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, голова Фонду державного майна Рустем Умєров та заступники керівника Офісу глави держави Ігор Жовква, Андрій Сибіга, Роман Машовець, Ростислав Шурма.

Єрмак подякував новому уряду Італії та, зокрема, прем'єр-міністру Джорджі Мелоні за потужну підтримку України. "Ми чули дуже сильну й принципову заяву прем'єр-міністра на саміті G19 на Балі щодо підтримки нашої Формули миру та саміту миру", – зазначив керівник Офісу глави держави.

"Ми ніколи не збудемо про те, що Італія зробила для підтримки України. І сьогодні ми маємо змогу обговорити шляхи поглиблення нашої співпраці. Наші країни завжди мали дуже теплі та близькі відносини, тож упевнений, Україна та Італія мають чудові можливості для співпраці", – сказав керівник Офісу глави держави.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, зокрема, Єрмак запропонував розглянути можливість започаткування нових інфраструктурних, логістичних, виробничих та комерційних проєктів з Україною, що дасть змогу відкрити нові ринки для бренда Made in Italy. Зі свого боку наша держава зацікавлена у розвитку програми "Зроблено в Україні" та в підтримці просування українського експорту на італійський ринок.

Адольфо Урсо наголосив, що Італія підтримує Україну в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність, про що неодноразово заявляла глава італійського уряду Джорджа Мелоні.

Міністр підприємств та виробництва акцентував, що сьогодні в Україні розпочинає свою роботу представництво Confindustria, що свідчить про підтримку з боку компаній – лідерів італійської промисловості та про їхню зацікавленість в участі у відбудові української інфраструктури.

"Ми тут для того, щоб поговорити про співпрацю в галузі виробництва та технологій, а також про участь у процесі відбудови і в ролі донорів, і на рівні виконавців", - повідомив Адольфо Урсо.

Він запропонував організувати велику конференцію в Італії за участю представників українського уряду та італійського бізнесу.

Крім того, Єрмак поінформував представників італійського уряду про актуальну ситуацію на передовій.

Було наголошено, що уряд Італії ухвалив рішення про надання Україні вже шостого пакета оборонної допомоги. Сторони обговорили співпрацю в цій сфері.

Також Італія надасть Україні генератори для підтримки енергосистеми, розповів Адольфо Урсо.