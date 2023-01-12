Кулеба: ми не просто стали на крок ближче до надання західних танків, а вже відчинили двері, в які вони зможуть проїхати

За останні два дні Україна не просто стала на крок ближче до надання західних танків, а вже відчинила двері, в які ці танки зможуть проїхати, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Люблінський трикутник приносить конкретні результати, і вже сьогодні спонукає інших партнерів посилити військову підтримку. Ми вдячні нашим польським та литовським друзям. PS. Ми за останні два дні не просто встали на крок ближче до надання західних танків. Ми вже відчинили двері, в які вони зможуть проїхати. Але деяку серйозну роботу ще доведеться зробити, перед тим, як усе буде в новинах", - написав Кулеба в Instagram.

При цьому міністр зазначив, що у липні 2020 року він із польським та литовським колегою розпочинали Люблінський трикутник як компактний альянс для швидких та ефективних дій.

"За два з половиною роки Трикутник набрав реальну вагу і вийшов на рівень глав держав завдяки підтримці президента Зеленського. Сьогодні Люблінський трикутник лідирує та задає тон. Рішення, оголошені лідерами Польщі та Литви після переговорів із президентом Зеленським, - це реальні кроки, які зміцнюють Україну в протистояння російської агресії", - додав глава МЗС.