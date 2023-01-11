Польща і Литва лобіюватимуть гарантії безпеки для України від НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща лобіюватиме гарантії безпеки для України від НАТО, повідомляє пресслужба канцелярії глави польської держави.

"Зустріч у Львові була дуже важливою - ми говорили з Володимиром Зеленським та (президентом Литви – ІФ-У) Гітанасом Науседою про підтримку України та безпеку Європи, про те, що ми лобіюватимемо, щоб НАТО дало Україні гарантії безпеки", - цитує польська канцелярія слова Дуди в мікроблозі Твіттер у середу ввечері.