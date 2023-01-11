У спільній декларації президентів України, Литви та Польщі висловлено підтримку скликання Глобального саміту Формули миру

Президент України Володимир Зеленський, президент Литовської Республіки Гітанас Науседа і президент Республіки Польща Анджей Дуда підписали спільну декларацію за результатами другого саміту Люблінського трикутника, що відбувся у Львові, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Спільна декларація підтверджує багатовікові історичні зв’язки між Україною, Литвою та Польщею, а також визначає пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника, зокрема у межах стратегічного курсу нашої держави щодо набуття повноправного членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору.

"У документі відзначено намір Литви та Польщі продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної, гуманітарної та іншої підтримки Україні. У спільній декларації висловлено підтримку скликання Глобального саміту Формули миру задля консолідації міжнародної підтримки мирного плану, який презентував президент Володимир Зеленський", - ідеться у повідомленні.

"Також підтверджено підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. У документі окремо відзначено розширення Чорноморської зернової ініціативи на інші морські порти нашої держави та важливість продовження програми "Зерно з України" для посилення глобальної продовольчої безпеки", – повідомляє пресслужба.

У повідомленні наголошується також, що "з підписанням Спільної декларації на рівні президентів України, Литви та Польщі фіксується підтримка литовською та польською сторонами перспективи набуття Україною членства в ЄС і НАТО щойно це дозволять умови".