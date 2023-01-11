Дуда, Науседа та Зеленський підписали у Львові спільну заяву президентів Люблінського трикутника

Президенти Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа, України Володимир Зеленський провели зустріч у Львові, де підписали спільну заяву президентів Люблінського трикутника.

“Президенти Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа, України Володимир Зеленський. Сьогодні у Львові було підписано спільну заяву президентів Люблінського трикутника”, - йдеться у повідомленні канцелярії президента Польщі у твіттері.