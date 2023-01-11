Зеленський висловився за прискорення інтеграції України до НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський висловився за прискорення інтеграції країни в НАТО.

"Було б максимально ефективним і відповідним реальності та нашому оборонному потенціалу рішення членів НАТО про прискорення інтеграції України до альянсу, як це було у випадку зі Швецією та Фінляндією", - сказав він у середу у Львові на пресконференції за підсумками переговорів із президентами Польщі та Литви.

"На сьогодні просто підтримки України від колег із НАТО та просто підтримки у вигляді риторики недостатньо. Недостатньо для мотивації нашої держави, мотивації наших воїнів. Нам потрібні кроки вперед. Ми дуже чекаємо на потужні кроки у Вільнюсі на саміті НАТО", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що рішення про постачання зброї в Україні ухвалюються в рамках Люблінського трикутника. "Це ще раз доводить, якою важливою є співпраця між нашими державами", - сказав він.

"Головну увагу приділили безпеці. Я поінформував про ситуацію на передовій, про підготовку Росії до нової ескалації на фронті. Ми відповідатимемо. Головне, щоб будь-яка ескалація наблизила фінал держави-терориста", - наголосив Зеленський.

"Значну увагу приділили нашій подальшій інтеграції до ЄС та НАТО. Готуємося до саміту Україна-ЄС і початку переговорів про членство України в ЄС, які мають відбутися, ми сподіваємося, вже цього року", - сказав президент.

Він також подякував президентам Польщі та Литви за підтримку "наших людей, які сьогодні на вашій землі знайшли тимчасовий прихисток. Український народ завжди пам'ятатиме те, що ви допомогли нам у непростий час".