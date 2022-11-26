Прем'єри України, Польщі та Литви засудили системні військові злочини російських військ і закликали світ визначити звільнення України спільною метою

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте у спільній заяві за результатами зустрічі в рамках "Люблінського трикутника" засудили системні військові злочини, вчинені російськими військами в регіонах України, зокрема умисні та непропорційні напади на цивільне населення та елементи цивільної інфраструктури.

Згідно із заявою, сторони підтвердили готовність продовжувати активну співпрацю з відновлення територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах.

Також прем'єри засудили примусову депортацію російськими окупантами тисяч громадян України, зокрема дітей, з тимчасово окупованих територій України до Росії та продовження атак збройних сил РФ поблизу українських ядерних об'єктів, незаконне захоплення Запорізької АЕС та використання її агресором як військової бази.

Крім того, засудили організацію Росією незаконних так званих референдумів у регіонах у межах міжнародно визнаних кордонів України та спробу незаконної анексії Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України, а також підтвердили невизнання будь-яких змін Росією статусу Донецької, Херсонської, Луганської або Запорізької областей України, а також будь-якої іншої частини території України.

Серед іншого сторони підтвердили готовність активізувати дискусію в Альянсі про запрошення України до переговорів про вступ до НАТО з урахуванням саміту НАТО у Вільнюсі, що має відбутися в 2023 році.

Також сторони висловили готовність порушувати з партнерами питання забезпечення України оборонною технікою, продовжувати постачати в Україну військову техніку та озброєння та поглиблювати співпрацю у сфері розвитку оборонно-промислового потенціалу.

Згідно із заявою, країни підтвердили готовність продовжувати свої зусилля щодо забезпечення регулярної та структурованої бюджетної підтримки ЄС для України протягом 2023 року для забезпечення макроекономічної та загальної стійкості фінансового сектору України в умовах військової агресії Росії.

Сторони наголосили на важливості подальшого посилення міжнародного санкційного тиску на Росію з метою підриву спроможності держави-агресора продовжувати війну проти України, а також закликали до розслідування воєнних злочинів Росії та її посадових осіб.

Крім того, прем'єри закликали міжнародне співтовариство визначити відновлення територіальної цілісності України, звільнення всієї тимчасово окупованої території України чіткою спільною метою.