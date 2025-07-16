Інтерфакс-Україна
Події
12:35 16.07.2025

Сибіга розпочав робочий візит до Любліна з нагоди 5-ї річниці створення Люблінського трикутника

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав робочий візит до Любліна з нагоди 5-ї річниці створення Люблінського трикутника (Україна, Литва та Польща).

Як повідомив міністр у Facebook, разом з українською та польською громадами вони вшанували пам’ять полеглих воїнів УНР на Православному кладовищі.

"Це одне із важливих місць пам’яті та сили українського народу за кордоном, про які маємо пам’ятати та дбати. Крізь століття у нас залишається той самий ворог – Росія", - зазначив він.

За словами Сибіги, сьогодні він матиме в Любліні важливі переговори з польським колегою Радеком Сікорським і литовським колегою Кястутісом Будрисом. За підсумками планується ухвалення спільної заяви міністрів Люблінського трикутника.

У фокусі — зміцнення регіональної безпеки, протидія російській агресії, гібридним загрозам і дезінформації; оборонна співпраця та посилення України, збільшення тиску на агресора, вступ України в ЄС і НАТО, спільна робота над дослідженням минулого та інші теми.

"Люблінський трикутник — це унікальний формат, який обʼєднує трьох найближчих, історичних союзників — Україну, Польщу та Литву. Маємо століття спільної історії, спільного ворога в сучасності та спільне бачення нашого майбутнього в сильній та безпечній Європі. Сьогодні будемо розвивати нашу співпрацю", - наголосив міністр.

Теги: #люблінський_трикутник #сибіга

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