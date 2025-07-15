Міністри закордонних справ України, Литви та Польщі 16 липня у Любліні обговорять безпекову ситуацію в регіоні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у середу, 16 липня, у Любліні (Польща) візьме участь у засіданні Люблінського трикутника на рівні глав зовнішньополітичних відомств України, Литовської Республіки та Республіки Польща, на порядку денному – безпекова ситуація, зміцнення оборонної співпраці, посилення тиску на Росію, протидія дезінформації, повідомила пресслужба МЗС.

"Міністр обговорить з колегами безпекову ситуацію в Україні та регіоні, зокрема з урахуванням спільного кордону країн Люблінського трикутника з Росією та Білоруссю, нарощування військово-технічного потенціалу України та зміцнення оборонної співпраці, посилення скоординованого тиску США та ЄС на Росію, протидію дезінформації та іншим російським гібридним загрозам", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС у вівторок.

У фокусі уваги буде також просування України до членства в ЄС і НАТО, розвиток інфраструктурних проєктів, а також наукових, культурних та міжлюдських контактів між народами України, Литви та Польщі заради зміцнення довіри та партнерства у регіоні.

Захід дозволить узгодити ключові питання порядку денного, підготувати спільні позиції та визначити пріоритети майбутньої зустрічі лідерів у форматі Люблінського трикутника.

За підсумками зустрічі заплановане ухвалення Спільної заяви міністрів закордонних справ Люблінського трикутника.

Зазначається, що формат Люблінського трикутника був заснований у 2020 році та цьогоріч відзначає п’яту річницю діяльності. Люблінський трикутник — це політична платформа для координації зусиль у питаннях безпеки, економіки та євроатлантичної інтеграції.