"Люблінський трикутник" про вторгнення російських БПЛА в Польщу: Рішуча відповідь може запобігти ескалації

Міністрів закордонних справ Литви, Польщі та України (Люблінський трикутник) виступили зі спільною заявою, засудивши нещодавнє вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі та закликали партнерів, зокрема, до "якнайшвидшого посилення протиповітряної оборони України та підтримки Литви та Польщі в їхніх зусиллях щодо зміцнення східного флангу НАТО та ЄС".

"Ми, міністри закордонних справ Литви, Польщі та України, учасники Люблінського трикутника, рішуче засуджуємо нещодавнє вторгнення російських безпілотників на територію Польщі. Це був навмисний і скоординований удар, що є безпрецедентною провокацією та ескалацією напруженості", - йдеться у заяві, текст якої розміщено у телеграм-каналі МЗС України.

Заявники наголошують, що "дії Росії та білоруське потурання використанню свого повітряного простору становлять пряму загрозу безпеці всіх країн регіону". "Лише спільна та скоординована відповідь може гарантувати безпеку наших громадян. Ми відзначаємо та цінуємо готовність України ділитися всією наявною розвідувальною та оперативною інформацією з Польщею, Литвою та іншими партнерами для побудови ефективної системи раннього попередження та захисту від російських ракетних і дронових атак", - наголошується в заяві.

Підписанти заяви закликали "партнерів якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України та підтримати Литву і Польщу в їхніх зусиллях щодо зміцнення східного флангу НАТО та ЄС. Лише адекватна та рішуча відповідь може запобігти подальшій ескалації".

"Ми наголошуємо на необхідності кращої координації та оперативної співпраці між нашими структурами, відповідальними за безпеку повітряного простору. Такі скоординовані дії мають бути спрямовані на запобігання негативним наслідкам обурливих дій Росії та, в ідеалі, сприяти підвищенню ефективності наших заходів протиповітряної оборони", - йдеться у заяві.

"Ми також відзначаємо спричинений цим інцидентом сплеск російської дезінформації. Ми закликаємо всі наші суспільства зберігати пильність і бути обізнаними щодо підступних російських спроб дезінформації", - наголошується в документі.

"Разом Литва, Польща та Україна підтверджують, що єдність, сила і співпраця, особливо з нашими союзниками та партнерами по НАТО та ЄС, є єдиним шляхом до ефективного протистояння російській агресії та забезпечення безпеки наших народів", - йдеться у заяві країн Люблінського трикутника