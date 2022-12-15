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18:14 15.12.2022

Єрмак провів консультації дипрадників у форматі Люблінського трикутника

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Єрмак провів консультації дипрадників у форматі Люблінського трикутника

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з державним секретарем Канцелярії президента Польщі - керівником Бюро з міжнародної політики Якубом Кумохом та головною зовнішньополітичною радницею Президента Литовської Республіки Астою Скайсгірітє для проведення консультацій у форматі Люблінського трикутника.

Як повідомляється на офіційному сайті Офісу президента України в четвер, учасники зустрічі обговорили активізацію взаємодії між Україною, Польщею і Литвою в контексті протистояння збройній агресії РФ. Сторони також порушили питання європейської та євроатлантичної інтеграції України та підтримки міжнародних ініціатив України, а також подальший графік контактів лідерів країн Люблінського трикутника.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовників про ситуацію на лінії фронту та невідкладні потреби України, передусім про посилення протиповітряного захисту від ракетних атак з боку РФ і прискорення деокупації територій.

Як повідомляє Офіс президента, Єрмак подякував Польщі та Литві за всебічну підтримку України в протидії збройній агресії з боку РФ і за практичну допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами.

"Учорашня резолюція Сейму Польщі про визнання Росії державою – спонсором тероризму – ще один важливий крок для посилення тиску на агресора, який вдається до терору цивільного населення України. Як і подібне рішення сейму Литви, яке було ухвалено раніше", - зазначив керівник Офісу глави держави.

Відбувся обмін думками щодо практичної реалізації ініціативи президента України щодо формули миру. Андрій Єрмак висловив сподівання, що Польща й Литва долучаться до реалізації одного з елементів формули.

Андрій Єрмак також позитивно відзначив підготовку дев'ятого пакета санкцій ЄС проти РФ. "Сподіваємося, що рішення на рівні Ради ЄС буде ухвалено найближчим часом", - сказав він.

Люблінський трикутник - тристоронній регіональний альянс для політичної, економічної та соціальної співпраці між Україною, Польщею і Литвою, метою якого є зміцнення діалогу між країнами, підтримка інтеграції України в Європейський союз і НАТО.

 

Теги: #єрмак #люблінський_трикутник

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