Країни Люблінського трикутника закликали до скоординованої відповіді на вторгнення дронів РФ у Польщу

Міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника – Литви, Польщі та України – у спільній заяві засудили вторгнення російських безпілотників на територію Польщі.

"Це був навмисний і скоординований удар, що є безпрецедентною провокацією та ескалацією напруженості. Дії Росії та мовчазна згода Білорусі на використання її повітряного простору становлять пряму загрозу безпеці всіх країн регіону. Лише спільна скоординована відповідь може гарантувати безпеку наших громадян", - наголошується в заяві.

Сторони відзначили готовність України ділитися всіма наявними розвідувальними та оперативними даними з Польщею, Литвою та іншими партнерами у розбудові ефективної системи раннього попередження та захисту від російських ракетних та безпілотних атак.

Міністри наголосили на необхідності кращої координації та оперативної співпраці структур, відповідальних за повітряну безпеку.

"Такі скоординовані дії мають бути спрямовані на запобігання негативним наслідкам обурливих дій Росії і, бажано, призвести до підвищення ефективності наших заходів з протиповітряної оборони", - зазначається в заяві.

Країни Люблінського трикутника закликали партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та підтримати Литву і Польщу в їхніх зусиллях з убезпечення східного флангу НАТО і ЄС, підкресливши, що лише адекватна і сильна відповідь зможе запобігти подальшій ескалації.

"Ми відзначаємо, що цей інцидент також спровокував сплеск російської дезінформації. Ми закликаємо всі наші суспільства зберігати пильність і бути в курсі зловмисних спроб дезінформації з боку Росії. Разом Литва, Польща і Україна підтверджують, що єдність, сила і співпраця - особливо з нашими союзниками і партнерами в НАТО і ЄС - є єдиними способами ефективно протистояти російській агресії і гарантувати безпеку наших народів", - резюмували сторони.