Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем майбутній саміт "Україна-ЄС"

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем поінформував про ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в озброєнні. Домовилися про спільні зусилля для реалізації формули миру. Обговорили очікування від майбутнього саміту "Україна – ЄС", - написав Зеленський у твіттері.

Днем раніше постійний представник Швеції при Європейському Союзі Ларс Даніельссон підтвердив проведення саміту "Україна-ЄС" у Києві. Він відбудеться 3 лютого.