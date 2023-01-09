Політика

07:39 09.01.2023

Столтенберг: Для світу "ще важливіше" приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції, а також посилення підтримки України

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Столтенберг: Для світу "ще важливіше" приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції, а також посилення підтримки України

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що для світу "ще важливіше" приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції, а також закликав посилити підтримку України, повідомляє сайт НАТО.

"Впевнений, що "невдовзі ми зможемо тепло вітати" Швецію та Фінляндію в Альянсі", - сказав Столтенберг на полях конференції з безпеки Folk och Försvar у Селені, Швеція.

Також він закликав посилити підтримку України та попередив, що недооцінювання Росії може мати "серйозні наслідки для безпеки у скандинавському регіоні".

 

 

 

Теги: #нато #швеція #фінляндія

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