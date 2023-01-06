Політика

14:46 06.01.2023

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Швеції Крістерссоном подальшу європейську інтеграцію України

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Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Швеції Крістерссоном подальшу європейську інтеграцію України

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю зустріч у форматі відеоконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський докладно розповів Крістерссону про ситуацію на фронті та ризики ескалації, а також повідомив інформацію про ключові потреби України для зміцнення Сил оборони.

Окремо лідери обговорили пріоритети Швеції під час головування у Раді ЄС. Сторони погодились, що одним із них має бути подальша європейська інтеграція України.

"Розраховуємо, що за вашого головування ми зможемо почати переговори про вступ України до ЄС. Це потужний мотиватор для нашої армії та спільне бажання нашого суспільства. Ми віримо, що це буде сильним стимулом для єдності всередині ЄС", - заявив він.

Президент розповів главі шведського уряду про українську формулу миру та висловився за активну участь ЄС і Швеції, яка головує в Раді Євросоюзу, у реалізації цієї ініціативи, покликаної принести мир європейському регіону.

Зеленський подякував шведській стороні за надану гуманітарну допомогу та запросив Ульфа Крістерссона продовжити діалог у всіх напрямах під час особистої зустрічі у Києві.

Теги: #премєр #швеція #зеленський

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