Зеленський подякував Японії за постачання Україні генераторів та запросив приєднатися до участі у реалізації формули миру

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та подякував йому за постачання генераторів і трансформаторів.

"Привітав прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду з початком головування Японії в G7. Подякував його країні за потужні генератори й трансформатори, які допоможуть сотням тисяч українців залишатися в теплі та зі світлом. Запросив узяти участь у реалізації формули миру", - написав Зеленський у твіттері.

Раніше у зверненні щодо майбутнього саміту "Великої сімки" у Хіросімі прем'єр-міністр Японії заявив про свою рішучість як глава G7 продемонструвати світові рішучість і не допустити будь-якої зміни у світі статус-кво через силу або загрозу застосування ядерної зброї.