Оголошена Путіним 36-годинна пауза між російськими атаками території України не покращить перспективи миру

Оголошена Путіним 36-годинна пауза між російськими атаками території України не покращить перспективи миру, переконаний міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі.

"36-годинна пауза у російських атаках ніяк не покращить перспективи миру", - написав він у мікроблозі твіттер.

За його словами, Росія має назавжди вивести свої війська, відмовитися від незаконного контролю над територією України та припинити свої варварські напади на безневинних мирних жителів.