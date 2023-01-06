Політика

06:50 06.01.2023

Оголошена Путіним 36-годинна пауза між російськими атаками території України не покращить перспективи миру

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Оголошена Путіним 36-годинна пауза між російськими атаками території України не покращить перспективи миру

Оголошена Путіним 36-годинна пауза між російськими атаками території України не покращить перспективи миру, переконаний міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі.

"36-годинна пауза у російських атаках ніяк не покращить перспективи миру", - написав він у мікроблозі твіттер.

За його словами, Росія має назавжди вивести свої війська, відмовитися від незаконного контролю над територією України та припинити свої варварські напади на безневинних мирних жителів.

Теги: #рф #україна #війська #великобританія

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