Політика

23:19 05.01.2023

Росії не вдасться приховати підготовку до нової хвилі агресії

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Росії не вдасться приховати підготовку до нової хвилі агресії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії не вдасться "приховати в тиші" її підготовку до нової хвилі агресії проти України та всієї Європи.

"Світ знатиме у всіх деталях - як і коли агресор готує нову ескалацію в цій війні. І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як Росія його виконає. Ми це забезпечимо", - сказав він у відеозверненні у четвер.

За його словами, з усіма лідерами європейських країн він обговорює обов'язково дві речі – "більше оборонної підтримки для нашої держави, тобто більше зброї для нашої армії, і більше захисту для всіх українців – захист на землі, в небі та на морі".

Так, у ході розмови з прем'єр-міністром Хорватії Пленковичем, Зеленський, за його словами, "почув готовність Хорватії бути лідером у реалізації саме тих кроків, які гарантують повернення елементів безпеки Україні та загалом у Європі. Хорватія готова бути лідером у тих зусиллях, які необхідні для очищення нашої землі від російських мін і снарядів, що не розірвалися.

"Зазначу також розмову з президентом Туреччини Ердоганом – він стосувався багатьох елементів безпеки у нашому Чорноморському регіоні. Звичайно, ми говорили про необхідні кроки для гарантування продовольчої безпеки та про те, що потрібно зробити для ядерної безпеки та недопущення будь-яких радіаційних інцидентів, загрозу яких Росія зробила, на жаль, цілком реальною", - сказав він.

Зеленський подякував президенту Ердогану "за підтримку нашої держави та необхідності саме чесного відновлення безпеки України та всієї Європи на основі відновлення нашої територіальної цілісності".

Теги: #рф #україна #підготовка #агресія

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