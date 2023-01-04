Політика

14:36 04.01.2023

Кулеба: Наразі рано говорити, якою буде позиція Ізраїлю щодо війни в Україні, заяви нового глави МЗС ми почули

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Кулеба: Наразі рано говорити, якою буде позиція Ізраїлю щодо війни в Україні, заяви нового глави МЗС ми почули

 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Ізраїль - непроста країна, і наразі зарано говорити про те, якою саме буде позиція Ізраїлю щодо війни в Україні.

"Ізраїль – країна непроста. Досвід взаємодії з паном Нетаньягу в України є, заяви і дії нового міністра закордонних справ Ізраїлю ми почули. Зараз, якщо чесно, зарано говорити, якою саме буде позиція Ізраїлю. Я приблизно уявляю це, але нехай усі це побачать спочатку", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу в середу.

Раніше новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що в підході Ізраїлю до війни в Україні відбудуться "певні зміни", але зазначив, що значну гуманітарну допомогу Україні буде продовжено. За словами Коена, "у питанні Росія-Україна ми робитимемо одне точно - менше говоритимемо публічно".

31 грудня президент України Володимир Зеленський привітав Беньяміна Нетаньягу зі вступом на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю, а також обговорив із ним співпрацю Української та Ізраїльської держав у безпековій сфері.

Теги: #ізраїль #кулеба

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