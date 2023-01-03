Політика

18:15 03.01.2023

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії ризики ескалації на фронті та передав оборонні потреби України

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре ризики ескалації на фронті та передав актуальні оборонні потреби України.

"Розповів про ризики ескалації на фронті прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гар Стьоре. Передав актуальні оборонні потреби України. Подякував за підтримку, надану нашій енергетичній інфраструктурі, та фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #норвегія #зеленський

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