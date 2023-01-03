Литва у 2023 році продовжить військову підтримку України, важливо наростити темпи допомоги з боку всіх союзників - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що у 2023 році Литва продовжить військову підтримку України, і закликав союзників збільшити темпи підтримки.

"У 2023 році Литва продовжить військову підтримку України. Це має бути рік, коли Україна перемагає агресора", - написав він у твіттері.

Науседа повідомив, що Литва відправить військову техніку, боєприпаси та забезпечить військову підготовку українських солдатів.

"Украй важливо збільшити темпи підтримки з боку всіх союзників. Перемога близька", - закликав він.