Політика

16:26 03.01.2023

Литва у 2023 році продовжить військову підтримку України, важливо наростити темпи допомоги з боку всіх союзників - Науседа

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Литва у 2023 році продовжить військову підтримку України, важливо наростити темпи допомоги з боку всіх союзників - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що у 2023 році Литва продовжить військову підтримку України, і закликав союзників збільшити темпи підтримки.

"У 2023 році Литва продовжить військову підтримку України. Це має бути рік, коли Україна перемагає агресора", - написав він у твіттері.

Науседа повідомив, що Литва відправить військову техніку, боєприпаси та забезпечить військову підготовку українських солдатів.

"Украй важливо збільшити темпи підтримки з боку всіх союзників. Перемога близька", - закликав він.

 

Теги: #литва #науседа

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