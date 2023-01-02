Зеленський у 2022 році провів 18 розмов із африканськими лідерами, 9 із яких - уперше в історії двосторонніх відносин - МЗС

У 2022 році відбулося 18 розмов президента України Володимира Зеленського з африканськими лідерами, дев'ять із яких - уперше в історії двосторонніх відносин, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"З лютого 2022 року відбулися 18 розмов президента України з африканськими лідерами, дев'ять із яких - уперше в історії двосторонніх відносин (Гана, Гвінея-Бісау, ДРК, Замбія, Кот-д’Івуар, Малаві, Мозамбік, Нігер, Ботсвана). У жовтні Україну відвідав президент Гвінеї-Бісау та чинний голова Економічного співтовариства країн Західної Африки Умаро Ембало. Це стало першим офіційним візитом в Україну лідера держави Підсахарської Африки з 2004 року", - йдеться у повідомленні.

Також у МЗС зазначили, що за рік у міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба було 35 телефонних розмов та зустрічей із африканськими колегами. У жовтні 2022 року відбулося перше в історії української дипломатії африканське турне міністра закордонних справ України, що охопило Сенегал, Кот-д’Івуар, Гану та Кенію.

Крім того, спеціальний представник України з країн Близького Сходу та Африки Максим Субх, призначений у липні 2022 року, додатково відвідав п'ять африканських країн. Під час турне досягнуті важливі домовленості, передусім у сфері економіки та освіти.

"Україні потрібна подальша консолідація і нарощування міжнародної підтримки у протидії російській агресії, задля реалізації Формули миру, налагодження і підтримки стійких економічних зв’язків з країнами Глобального Півдня. На часі розширення нашої дипломатичної присутності на континенті до рівня, який дозволить безперебійно та ефективно взаємодіяти з африканськими столицями", - наголосили у відомстві.

У МЗС нагадали, що для цього заплановано, зокрема, відкриття низки нових посольств в Африці.

Також у планах на 2023 рік - заходи зі збільшення обсягів українського експорту товарів і послуг, а також здійснення спільних українсько-африканських проєктів у сферах торговельно-економічного, інвестиційного, науково-технічного співробітництва та виробничої кооперації.