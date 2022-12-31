Політика

12:11 31.12.2022

Зеленський подякував Шольцу за збільшену підтримку України в боротьбі з агресором

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Зеленський подякував Шольцу за збільшену підтримку України в боротьбі з агресором

Президент України Володимир Зеленський подякував німецькому канцлеру Олафу Шольцу за підтримку України у 2022 році у боротьбі з російським агресором, що значно зросла.

"Зброя, прихисток для понад мільйона українців, україноцентричне головування у G7, фінансова й технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС. Дякую вам за "цайтенвенде", пане канцлер! У 2023 році ми маємо завершити її нашою спільною перемогою", - написав Зеленський у Твіттер.

Німецька політика "цайтенвенде" в перекладі означає "переломний момент" або "зміна епохи" – це політика, в рамках якої підтримка України значно збільшилася.

Як повідомляється у ЗМІ, Німеччина у 2022 році експортувала у 2022 році рекордні обсяги зброї на суму близько EUR8,35 млрд. Понад чверть із зазначеної суми призначалася для України.

 

Теги: #зеленський #шольц

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