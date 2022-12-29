Політика

16:34 29.12.2022

"Мирний саміт" може відбутися одночасно із засіданням Генасамблеї ООН – Єрмак

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"Мирний саміт" може відбутися одночасно із засіданням Генасамблеї ООН – Єрмак

У Києві бачать проведення "мирного саміту" паралельно із засіданням Генеральної Асамблеї ООН, сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук, оприлюдненому в четвер.

"Президент запропонував провести саміт на платформі ООН. Ми бачимо це як засідання Генасамблеї і разом із ним проведення мирного саміту", - сказав Єрмак.

За його словами, "важливо, щоб кожна країна світу знайшла для себе дуже важливим припинення війни на українських умовах". "Кожна країна може знайти для себе, де вона може бути лідером", - наголосив глава Офісу президента.

За словами Єрмака, проведення саміту дуже важливе "для того, щоб країни, як Індія, Бразилія, інші країни Латинської Америки, побачили свій інтерес і були на стороні миру. Щоб вони тиснули на РФ і були не зацікавлені допомагати РФ продовжувати цю війну".

На його думку, "ООН змінилася завдяки Генеральному секретарю". "Гуттереш дуже активний. Я іноді розмовляю з ним два-три рази на день. Він дуже персонально включений у всі питання, які стосуються України. Він дійсно демонструє, що може бути дуже ефективним", - сказав глава Офісу президента.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=R1s25KG62Gw

Теги: #оон #єрмак

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