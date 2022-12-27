Прем'єр-міністерка Італії планує відвідати Київ

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила про намір відвідати Київ, а також про запрошення президенту України Володимиру Зеленському приїхати до Риму.

"Сердечна телефонна розмова з президентом Зеленським. Я відновила підтримку італійського уряду в Києві та підтвердила максимальну відданість Італії всім корисним діям для досягнення справедливого миру. Я підтвердила намір поїхати до Києва і запросила Зеленського до Риму", - написала Мелоні у твіттері.