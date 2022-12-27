Політика

19:33 27.12.2022

Прем'єр-міністерка Італії планує відвідати Київ

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Прем'єр-міністерка Італії планує відвідати Київ

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила про намір відвідати Київ, а також про запрошення президенту України Володимиру Зеленському приїхати до Риму.

"Сердечна телефонна розмова з президентом Зеленським. Я відновила підтримку італійського уряду в Києві та підтвердила максимальну відданість Італії всім корисним діям для досягнення справедливого миру. Я підтвердила намір поїхати до Києва і запросила Зеленського до Риму", - написала Мелоні у твіттері.

 

Теги: #італія #візит #керівництво

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