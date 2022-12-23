Зеленський не виключає нових закордонних візитів, якщо від їхніх результатів безпосередньо залежатимуть українські Сили оборони

Президент України Володимир Зеленський не виключає нових закордонних візитів, якщо вони потенційно матимуть таке саме значуще, стратегічне наповнення, як візит до США, і від результатів залежатимуть українські Сили оборони.

"Учора, ви знаєте, ми повернулися до України зі США. І це був мій перший закордонний візит після 24 лютого – до ключового союзника нашої держави – США. Це був результативний візит… Я закликаю вас розглядати цей візит як дуже важливий орієнтир, як задану планку", - сказав Зеленський на конференції послів України в п'ятницю.

Президент зазначив, що наразі він не має можливості здійснювати закордонні візити, як це було раніше, але не виключив можливих нових візитів.

"Але якщо якийсь візит потенційно матиме таке саме значуще, важливе, стратегічне наповнення, як мій візит зараз до США, якщо від результатів візиту абсолютно безпосередньо залежатимуть наші ЗСУ, наші Сили оборони, якщо той чи інший наш партнер готовий брати на себе лідерство в реалізації пунктів Української формули миру, якщо можуть бути визначальні кроки щодо прискорення нашої перемоги, то як винятки із загальної практики воєнного часу можуть бути мої переговори і ось так – на особистому рівні", – заявив глава держави.