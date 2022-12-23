Зеленський назвав основні завдання для послів України на 2023 рік

Президент України Володимир Зеленський озвучив основні завдання для дипломатів на наступний рік, зокрема переговори щодо вступу України до ЄС та підготовка до саміту НАТО.

"Є конкретні завдання для нас із вами на наступний рік. Я зазначу деякі з них, які ми маємо реалізувати, щоб наступний рік став справді переможним роком для нас усіх. Отже, початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Підготовка до запланованого саміту НАТО й забезпечення конкретних результатів цього саміту для України, про які ми усі з вами знаємо", - сказав Зеленський на конференції послів України в п'ятницю.

Він зазначив, що всім послам буде представлено оновлені оборонні потреби й безпекові потреби, а також закликав постійно працювати над тим, щоб забезпечити ці потреби.

"Українська енергетика й потреби нашої країни у відновленні після російських ударів, Fast Recovery Plan – працюйте, будь ласка, максимально тісно з урядом, з Офісом, міжнародними організаціями та державами-партнерами, щоб усі ці домовленості були забезпечені конкретним змістом і результатом", - сказав президент.

Також Зеленський закликав забезпечити наступного року нові сильні санкційні пакети проти РФ.

"Держава-терорист повинна відчувати реальний тиск, і на це мають бути спрямовані саме ваші дії – дії нашого дипломатичного корпусу. Трибунал щодо злочину агресії та відповідальність воєнних злочинців – працюйте, щоб країни вашого перебування підтримували нас", - наголосив глава держави.

Крім того, він наголосив на необхідності блокувати активи РФ, пов'язані не лише з державними представниками, а й з бізнесом РФ, який підтримує війну.

"Усі ці кошти будуть спрямовані на відновлення України. Робіть усе, щоб країни, де ви працюєте, допомагали будувати відповідний компенсаційний дієвий механізм", - сказав він.

Зеленський закликав дипломатів працювати для того, щоб українці поверталися до України і всі їхні права та законні інтереси у країнах перебування були задоволені.