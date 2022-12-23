Політика

16:28 23.12.2022

Зеленський назвав основні завдання для послів України на 2023 рік

2 хв читати
Зеленський назвав основні завдання для послів України на 2023 рік

 Президент України Володимир Зеленський озвучив основні завдання для дипломатів на наступний рік, зокрема переговори щодо вступу України до ЄС та підготовка до саміту НАТО.

"Є конкретні завдання для нас із вами на наступний рік. Я зазначу деякі з них, які ми маємо реалізувати, щоб наступний рік став справді переможним роком для нас усіх. Отже, початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Підготовка до запланованого саміту НАТО й забезпечення конкретних результатів цього саміту для України, про які ми усі з вами знаємо", - сказав Зеленський на конференції послів України в п'ятницю.

Він зазначив, що всім послам буде представлено оновлені оборонні потреби й безпекові потреби, а також закликав постійно працювати над тим, щоб забезпечити ці потреби.

"Українська енергетика й потреби нашої країни у відновленні після російських ударів, Fast Recovery Plan – працюйте, будь ласка, максимально тісно з урядом, з Офісом, міжнародними організаціями та державами-партнерами, щоб усі ці домовленості були забезпечені конкретним змістом і результатом", - сказав президент.

Також Зеленський закликав забезпечити наступного року нові сильні санкційні пакети проти РФ.

"Держава-терорист повинна відчувати реальний тиск, і на це мають бути спрямовані саме ваші дії – дії нашого дипломатичного корпусу. Трибунал щодо злочину агресії та відповідальність воєнних злочинців – працюйте, щоб країни вашого перебування підтримували нас", - наголосив глава держави.

Крім того, він наголосив на необхідності блокувати активи РФ, пов'язані не лише з державними представниками, а й з бізнесом РФ, який підтримує війну.

"Усі ці кошти будуть спрямовані на відновлення України. Робіть усе, щоб країни, де ви працюєте, допомагали будувати відповідний компенсаційний дієвий механізм", - сказав він.

Зеленський закликав дипломатів працювати для того, щоб українці поверталися до України і всі їхні права та законні інтереси у країнах перебування були задоволені.

Теги: #послы #дипломати #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:57 23.12.2022
Зеленський не виключає нових закордонних візитів, якщо від їхніх результатів безпосередньо залежатимуть українські Сили оборони

Зеленський не виключає нових закордонних візитів, якщо від їхніх результатів безпосередньо залежатимуть українські Сили оборони

16:21 23.12.2022
Зеленський анонсував створення Українського агентства міжнародної допомоги

Зеленський анонсував створення Українського агентства міжнародної допомоги

16:05 23.12.2022
Зеленський: Визначено десять африканських держав, де буде відкрито нові посольства України

Зеленський: Визначено десять африканських держав, де буде відкрито нові посольства України

15:37 23.12.2022
Зеленський доручив МЗС підготувати проєкт змін до закону про дипломатичну службу

Зеленський доручив МЗС підготувати проєкт змін до закону про дипломатичну службу

10:46 23.12.2022
Зеленський повернувся до Києва

Зеленський повернувся до Києва

20:42 22.12.2022
Зеленський привітав дипломатів зі святом

Зеленський привітав дипломатів зі святом

18:35 22.12.2022
Зеленський везе зі США домовленості на допомогу енергетикам

Зеленський везе зі США домовленості на допомогу енергетикам

18:29 22.12.2022
Зеленський розповів Дуді про почуте у США

Зеленський розповів Дуді про почуте у США

18:25 22.12.2022
Зеленський везе з Вашингтону рішення, яких очікували Сили оборони

Зеленський везе з Вашингтону рішення, яких очікували Сили оборони

17:08 22.12.2022
Зеленському краще знати, що стратегічний терпець Ірану щодо необґрунтованих звинувачень не безмежний - речник МЗС

Зеленському краще знати, що стратегічний терпець Ірану щодо необґрунтованих звинувачень не безмежний - речник МЗС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Визначено десять африканських держав, де буде відкрито нові посольства України

Зеленський дорогою з Вашингтону до Києва зустрівся з Анджеєм Дудою

Реформа структури Кабміну відбуватиметься покроково, в міру готовності рішень - Шмигаль

Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії - МЗС України про заяву: Приїзд Саакашвілі був "спецоперацією з втягування Тбілісі у війну"

Штайнмаєр попросив Сі Цзіньпіна вплинути на Путіна для виведення російських військ з України

ОСТАННЄ

Депутати з "Європейської солідарності" пропонують збільшити кількість експертів дорадчої групи, яка здійснює відбір кандидатів суддів до КС

Британці вважають Джонсона найкомпетентнішим із трьох прем'єрів, які керували країною у 2022 році

Зеленський дорогою з Вашингтону до Києва зустрівся з Анджеєм Дудою

Пелосі: Зеленський надихнув нас своїм посланням про єдність і стійкість перед агресією РФ

Зеленський обговорив із представниками Сенату США війну та майбутню перемогу демократії над автократією – Єрмак

Реформа структури Кабміну відбуватиметься покроково, в міру готовності рішень - Шмигаль

Чернігівці задоволені мером та вважають що на місцеву владу чиниться тиск – соцдослідження

Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії - МЗС України про заяву: Приїзд Саакашвілі був "спецоперацією з втягування Тбілісі у війну"

Сі Цзіньпін вважає, що посилення кризи навколо України не піде нікому на користь

Фракція "Євросолідарності" закликає Верховну Раду врахувати зауваження Венеціанської комісії щодо формування Дорадчої групи експертів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА