Зеленський: Визначено десять африканських держав, де буде відкрито нові посольства України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже визначено десять африканських держав, де наступного року буде відкрито нові посольства України.

"Ми перезавантажуємо відносини з десятками країн Африки. Наступного року ми маємо це посилити. Вже визначено десять держав, де буде відкрито нові посольства України в Африці. Також ми розробили концепцію Торгового дому "Україна-Африка" з відкриттям його представництв у найбільш перспективних столицях країн континенту", - сказав Зеленський на конференції послів України "Війна і нові горизонти у світі" в п'ятницю.

Президент наголосив, що "на додачу до наявного представництва України в десяти країнах Африки разом із новими посольствами і торговими домами необхідно досягти представлення у 30 країнах Африканського континенту".

Водночас глава держави зазначив, що глобальне зростання неможливе без відносин і з іншими частинами Глобального Півдня.

"Латинська Америка, Індія, інші азійські країни, зокрема Китай і Південно-Східна Азія, весь регіон островів Індійського та Тихого океанів. Україна має знайти формат свого лідерства у стратегічних процесах у кожному з цих регіонів, і роль дипломатичного корпусу України буде визначальною ", - сказав Зеленський.