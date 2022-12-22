Зеленський розповів Дуді про почуте у США

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою розповів йому про почуте у США та стратегічне бачення наступного року.

"Дорогою додому зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Подякував йому, всім полякам, місту – нашому рятівнику – Жешуву за все, що вони роблять для України та нашого захисту, захисту Європи", - сказав він у відеозверненні у четвер.

"Сьогодні в особливому форматі, віч-на-віч, обговорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розповів йому про почуте у Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року... Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили", - сказав президент.