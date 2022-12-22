Реформа структури Кабміну відбуватиметься покроково, в міру готовності рішень - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що реформа структури Кабінету Міністрів відбуватиметься покроково мірою готовності рішень.

"Загалом питання оптимізації роботи державних органів влади в Україні – це питання ефективності роботи держави і економії бюджетних коштів. Під час війни функції держави з одного боку стали вирішальними, а з іншого – дуже добре стало видно ефективність і необхідність тих чи інших функцій. Відповідно ми рухаємся шляхом реформування державної службі в цілому, а реформа Уряду – це лише вершинка айсбергу, яка просто є дуже помітною", - сказав Шмигаль в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про продовження реформи структури Кабінету Міністрів.

За його словами, мірою того, як кожне міністерство робить самоаудит функцій, і проходить вивчення, які функції сьогодні відіграють вирішальну роль, а від чого можна відмовитися чи скоротити, уряд прийматиме рішення про скорочення або навпаки розширення того чи іншого відомства.

"Це не буде така реформа, коли ми миттєво все переформатуємо. Ми плануємо рухатися покроково мірою того, як будуть готові ті чи інші рішення. Тобто в один день ми не ліквідуємо купу міністерств. Ця реформа має призвести до покращення управління та надання державою послуг, а не до яскравого кроку, який ми потім кілька років перетравлюватимемо", - заявив прем'єр.

На уточнювальне запитання, що раніше міністерства вже об'єднували, але потім знову роз'єднали, Шмигаль зазначив, що тому влада зараз не поспішає з рішеннями, а робить глибокий аналіз того, що відбувається, і в Україні, і в інших країнах.

" Ми взяли 30 держав, проаналізували, де яка кількість міністерств. В розвинутих країнах – це 12-15 міністерств, і цього достатньо. Питання в силі міністра і в правильності функцій, які має міністерство виконувати. І що дуже важливо, міністр не має відволікатися на управління господаркою. Міністри мають формувати політику, а управлінням в реальному секторі мають займатися агентства, служби, державні компанії. Тоді уряд буде ефективний. Власне в цьому і є суть реформи", - підсумував прем'єр.

Як повідомлялося, 2 грудня Кабінет Міністрів регламентував створення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України шляхом об'єднання Міністерства інфраструктури до Міністерства розвитку громад та територій.

До цього, 1 грудня, Верховна Рада призначила Олександра Кубракова віце-прем'єр-міністром із відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури, звільнивши його з посади міністра інфраструктури.