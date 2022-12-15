Політика

20:06 15.12.2022

Байден виступив за приєднання Африканського союзу до G20

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Байден виступив за приєднання Африканського союзу до G20

Президент США Джо Байден у четвер заявив, що закликає Африканський союз приєднатися до G20 як постійного члена.

"Сьогодні я закликаю Африканський союз приєднатися до G20 як постійного члена", - заявив Байден, під час виступу у Вашингтоні на саміті лідерів країн Африки в США. Ця заява була зустрінута бурхливими оплесками.

Президент США назвав народи Африки "незамінним партнером" у забезпеченні прогресу, що йде на користь усьому світу.

Він також нагадав, як на Генасамблеї ООН у вересні заявив, що США підтримують ідею реформування Радбезу ООН та включення до неї на постійній основі представника Африки.

 

 

Теги: #сша #африка #g20 #байден

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