Прем'єрка Данії представила новий коаліційний уряд

Данська прем'єрка Метте Фредеріксен у четвер представила новий коаліційний центристський уряд, сформований за підсумками листопадових парламентських виборів, передає Associated Press.

Новим главою МЗС став експрем'єр Ларс Расмуссен, посаду міністра оборони посів лідер лібералів Якоб Еллеман Єнсен.

Загалом в уряді 23 міністерства. Соціальні демократи, яких очолює прем'єр Фредеріксен, отримали 11 портфелів глав відомств, ліберали – сім, а Помірна коаліційна партія – п'ять.

Вибори у Данії відбулися 1 листопада. За їхніми підсумками, у трьох партій, що сформували коаліцію більшості, 89 місць зі 179 місць у парламенті. Їх також підтримують чотири депутати, які представляють Гренландію та Фарерські острови.