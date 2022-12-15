Зеленський закликав перейти до наступного етапу зближення ЄС та України

Президент України Володимир Зеленський закликав країни ЄС перейти до наступного етапу зближення України та Європейського Союзу.

Як наголосив президент, виступаючи у четвер через відеозв'язок на Раді ЄС, попри війну, Україна не зупиняє інституційну трансформацію в державі.

Він нагадав, що лише за поточний тиждень Верховна Рада схвалила три євроінтеграційні закони, зокрема закон про національні меншини, модернізацію принципів роботи Конституційного Суду та сферу медіа.

"І це лише одна ілюстрація з багатьох речей, які ми зробили для того, щоб підготувати наступний етап зближення України та ЄС, а саме – оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, на яку ми чекаємо від вас найближчим часом і дуже просимо вас зробити це і прискорити цей процес, щоб далі вже перейти до старту переговорів щодо членства України в ЄС", - сказав президент.

Він також укотре подякував лідерам європейських країн за підтримку України у набутті кандидатства в ЄС.