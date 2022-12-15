Політика

14:52 15.12.2022

Зеленський закликав перейти до наступного етапу зближення ЄС та України

1 хв читати
Зеленський закликав перейти до наступного етапу зближення ЄС та України

Президент України Володимир Зеленський закликав країни ЄС перейти до наступного етапу зближення України та Європейського Союзу.

Як наголосив президент, виступаючи у четвер через відеозв'язок на Раді ЄС, попри війну, Україна не зупиняє інституційну трансформацію в державі.

Він нагадав, що лише за поточний тиждень Верховна Рада схвалила три євроінтеграційні закони, зокрема закон про національні меншини, модернізацію принципів роботи Конституційного Суду та сферу медіа.

"І це лише одна ілюстрація з багатьох речей, які ми зробили для того, щоб підготувати наступний етап зближення України та ЄС, а саме – оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, на яку ми чекаємо від вас найближчим часом і дуже просимо вас зробити це і прискорити цей процес, щоб далі вже перейти до старту переговорів щодо членства України в ЄС", - сказав президент.

Він також укотре подякував лідерам європейських країн за підтримку України у набутті кандидатства в ЄС.

Теги: #україна #єс #зближення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:16 15.12.2022
Голова Європарламенту закликала лідерів ЄС продовжувати допомагати Україні

Голова Європарламенту закликала лідерів ЄС продовжувати допомагати Україні

12:32 15.12.2022
У перемозі України у війні з РФ упевнені 97% українців - опитування

У перемозі України у війні з РФ упевнені 97% українців - опитування

06:50 15.12.2022
Путін боїться поразки Росії у війні і намагається затягнути цей момент, припускають у ISW

Путін боїться поразки Росії у війні і намагається затягнути цей момент, припускають у ISW

06:44 15.12.2022
Канада відновила санкції проти турбін для "Північного потоку"

Канада відновила санкції проти турбін для "Північного потоку"

01:18 15.12.2022
Кулеба про визнання Сенатом Чехії Голодомору в Україні геноцидом: Відповідальність за всі минулі та нинішні російські злочини неминуча

Кулеба про визнання Сенатом Чехії Голодомору в Україні геноцидом: Відповідальність за всі минулі та нинішні російські злочини неминуча

20:19 14.12.2022
IFC 15 грудня розгляне програму для України на $2 млрд

IFC 15 грудня розгляне програму для України на $2 млрд

19:14 14.12.2022
Постпреди ЄС все ще не погодили пакет санкцій проти РФ, сподіваються зробити це до кінця тижня

Постпреди ЄС все ще не погодили пакет санкцій проти РФ, сподіваються зробити це до кінця тижня

15:56 14.12.2022
Лауреати премії ЄП Сахарова від імені українського народу: Якщо ми переможемо, ми переможемо всі разом

Лауреати премії ЄП Сахарова від імені українського народу: Якщо ми переможемо, ми переможемо всі разом

15:04 14.12.2022
Європарламент схвалив виділення Україні 18 млрд євро макрофіну в 2023 році

Європарламент схвалив виділення Україні 18 млрд євро макрофіну в 2023 році

14:45 14.12.2022
Німеччина виділяє EUR20млн для екстреної допомоги Україні в екологічній сфері

Німеччина виділяє EUR20млн для екстреної допомоги Україні в екологічній сфері

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шольц заявив, що підтримка України триватиме

ВР виконала всі рекомендації Єврокомісії для переговорів щодо вступу України до ЄС - Стефанчук

ВР удосконалила порядок відбору кандидатур на посаду судді КС

Макрон українцям: Без Росії – значить із нами

ВР ухвалила новий закон про національні меншини

ОСТАННЄ

Парламент Латвії затвердив новий уряд

Віталій Кличко назвав судове рішення щодо Атрошенка вибірковим правосуддям, мер Чернігова подаватиме апеляцію

Шольц заявив, що підтримка України триватиме

У ВР створено МФО "Вільна Ічкерія" - нардеп

ВР виконала всі рекомендації Єврокомісії для переговорів щодо вступу України до ЄС - Стефанчук

ТСК із перевірки БЕБ опікуватиметься розслідуванням зловживань у Нацполіції, СБУ, митній та податковій службах – Железняк

ВР удосконалила порядок відбору кандидатур на посаду судді КС

Макрон українцям: Без Росії – значить із нами

Нардепи провели ротації у комітетах Ради

ВР ухвалила новий закон про національні меншини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА