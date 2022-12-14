Віталій Кличко назвав судове рішення щодо Атрошенка вибірковим правосуддям, мер Чернігова подаватиме апеляцію

Відсторонення з посади міського голови Чернігова Владислава Атрошенка за адміністративне порушення - прецедент і виглядає як політичне протиборство. Про це мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив у відеозверненні, яке він оприлюднив у фейсбуці.

"Те, що відбувається навколо мера Чернігова Владислава Атрошенка, виглядає як вибіркове правосуддя та політична історія. Відсторонення від посади мера міста через суд, за адміністративне порушення – це прецедент! Вперше в історії незалежної України", - заявив Кличко.

Він наголосив, що Атрошенко залишався з громадою, коли Чернігів був в облозі. А зараз він працює на життєзабезпечення міста і відновлення Чернігова.

"Його обрала громада відстоювати інтереси людей. І тільки громада може вирішувати, кому вона довіряє. Місцеве самоврядування - основа демократії. І знищувати демократичні принципи, навіть під час війни, неприпустимо. Україна прагне в ЄС, і вибіркового правосуддя не повинно бути. Україна вже довела, що вона європейська держава. І не повинна згортати ті демократичні досягнення, над якими так довго і складно працювала", - зазначив мер Києва.

Кличко також наголосив, що в нинішній ситуації, коли вирішення стількох проблем лягло саме на плечі місцевої влади, всі мають працювати спільно. Без будь-яких політичних протиборств.

У свою чергу Атрошенко заявив, що подає апеляцію. "Сьогодні чернігівців хочуть позбавити права вибору. Я борюся не за себе, я борюся за Чернігів і чернігівців. І подаю апеляцію на рішення суду про відсторонення від виконання обов'язків мера Чернігова. Звертаюся до колег, лідерів громад. Якщо ми заплющимо очі на це беззаконня сьогодні, завтра така доля очікуватиме будь-якого мера або голову ОТГ", - зазначив він.

Як повідомлялося, Яворівський районний суд Львівської області постановив визнати мера Чернігова винним в адміністративному правопорушенні за ст. 172-7 КУпАП (ч. 1 і 2). Окрім штрафу суд ухвалив позбавити Атрошенка на рік права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.