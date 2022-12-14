Політика

15:21 14.12.2022

Віталій Кличко назвав судове рішення щодо Атрошенка вибірковим правосуддям, мер Чернігова подаватиме апеляцію

2 хв читати
Віталій Кличко назвав судове рішення щодо Атрошенка вибірковим правосуддям, мер Чернігова подаватиме апеляцію

Відсторонення з посади міського голови Чернігова Владислава Атрошенка за адміністративне порушення - прецедент і виглядає як політичне протиборство. Про це мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив у відеозверненні, яке він оприлюднив у фейсбуці.

"Те, що відбувається навколо мера Чернігова Владислава Атрошенка, виглядає як вибіркове правосуддя та політична історія. Відсторонення від посади мера міста через суд, за адміністративне порушення – це прецедент! Вперше в історії незалежної України", - заявив Кличко.

Він наголосив, що Атрошенко залишався з громадою, коли Чернігів був в облозі. А зараз він працює на життєзабезпечення міста і відновлення Чернігова.

"Його обрала громада відстоювати інтереси людей. І тільки громада може вирішувати, кому вона довіряє. Місцеве самоврядування - основа демократії. І знищувати демократичні принципи, навіть під час війни, неприпустимо. Україна прагне в ЄС, і вибіркового правосуддя не повинно бути. Україна вже довела, що вона європейська держава. І не повинна згортати ті демократичні досягнення, над якими так довго і складно працювала", - зазначив мер Києва.

Кличко також наголосив, що в нинішній ситуації, коли вирішення стількох проблем лягло саме на плечі місцевої влади, всі мають працювати спільно. Без будь-яких політичних протиборств.

У свою чергу Атрошенко заявив, що подає апеляцію. "Сьогодні чернігівців хочуть позбавити права вибору. Я борюся не за себе, я борюся за Чернігів і чернігівців. І подаю апеляцію на рішення суду про відсторонення від виконання обов'язків мера Чернігова. Звертаюся до колег, лідерів громад. Якщо ми заплющимо очі на це беззаконня сьогодні, завтра така доля очікуватиме будь-якого мера або голову ОТГ", - зазначив він.

Як повідомлялося, Яворівський районний суд Львівської області постановив визнати мера Чернігова винним в адміністративному правопорушенні за ст. 172-7 КУпАП (ч. 1 і 2). Окрім штрафу суд ухвалив позбавити Атрошенка на рік права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Теги: #кличко #атрошенко #позиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:08 13.12.2022
Кличко проінспектував відновлені будинки, які були пошкоджені російськими обстрілами, та показав завершення робіт

Кличко проінспектував відновлені будинки, які були пошкоджені російськими обстрілами, та показав завершення робіт

09:18 12.12.2022
Гутцайт: До завершення війни українські спортсмени не можуть зустрічатися на міжнародних змаганнях із росіянами та білорусами

Гутцайт: До завершення війни українські спортсмени не можуть зустрічатися на міжнародних змаганнях із росіянами та білорусами

13:21 09.12.2022
"УДАР Віталія Кличка" закликає президента втрутитися у ситуацію щодо мера Чернігова і не допустити правового свавілля

"УДАР Віталія Кличка" закликає президента втрутитися у ситуацію щодо мера Чернігова і не допустити правового свавілля

18:10 08.12.2022
Відсторонення мера Чернігова від посади має політичний характер, загрожує місцевому самоврядуванню і правам усіх українців - заява АМУ

Відсторонення мера Чернігова від посади має політичний характер, загрожує місцевому самоврядуванню і правам усіх українців - заява АМУ

19:22 07.12.2022
Суд позбавив мера Чернігова Атрошенка права обіймати посаду протягом року

Суд позбавив мера Чернігова Атрошенка права обіймати посаду протягом року

15:32 05.12.2022
Потяги київського метро не висаджуватимуть пасажирів на деяких станціях через перебування на них великої кількості людей, які використовують станцію як укриття, - Кличко

Потяги київського метро не висаджуватимуть пасажирів на деяких станціях через перебування на них великої кількості людей, які використовують станцію як укриття, - Кличко

08:44 05.12.2022
Київ у понеділок перейде до стабілізаційних відключень світла

Київ у понеділок перейде до стабілізаційних відключень світла

20:33 02.12.2022
Фон дер Ляєн вважає, що стеля цін на нафту з РФ допоможе стабілізувати світові ціни на енергоносії

Фон дер Ляєн вважає, що стеля цін на нафту з РФ допоможе стабілізувати світові ціни на енергоносії

15:42 01.12.2022
Кличко закликав киян мати запас води, продуктів тривалого зберігання, теплі речі на випадок повного блекауту

Кличко закликав киян мати запас води, продуктів тривалого зберігання, теплі речі на випадок повного блекауту

14:24 01.12.2022
Сідати за один стіл переговорів із варварами буде негідним українського народу - Данілов

Сідати за один стіл переговорів із варварами буде негідним українського народу - Данілов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шольц заявив, що підтримка України триватиме

ВР виконала всі рекомендації Єврокомісії для переговорів щодо вступу України до ЄС - Стефанчук

ВР удосконалила порядок відбору кандидатур на посаду судді КС

Макрон українцям: Без Росії – значить із нами

ВР ухвалила новий закон про національні меншини

ОСТАННЄ

Шольц заявив, що підтримка України триватиме

У ВР створено МФО "Вільна Ічкерія" - нардеп

ВР виконала всі рекомендації Єврокомісії для переговорів щодо вступу України до ЄС - Стефанчук

ТСК із перевірки БЕБ опікуватиметься розслідуванням зловживань у Нацполіції, СБУ, митній та податковій службах – Железняк

ВР удосконалила порядок відбору кандидатур на посаду судді КС

Макрон українцям: Без Росії – значить із нами

Нардепи провели ротації у комітетах Ради

ВР ухвалила новий закон про національні меншини

Макрон анонсував виділення Францією €125 млн для підтримки стійкості України, зокрема надання 150 генераторів

Італія продовжить допомагати Україні у сфері оборони - прем'єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА