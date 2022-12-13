Макрон: Ми маємо допомогти українському народу вистояти, нам треба допомогти Україні пережити цю зиму

Президент Франції Еммануель Макрон, відкриваючи донорську конференцію "Солідарність з українським народом" у Парижі, наголосив, що Україні необхідно допомогти пережити поточну зиму, і що допомога має бути дуже оперативною та конкретною.

"Дорогий Володимире, хочу вам сказати, що в Парижі перед вами керівники країн, урядів, ваша дружина. Усі мобілізуються, щоб довести своє бажання бути солідарним із Україною, бути пліч-о-пліч із Україною, не послабити на жодну хвилину свою допомогу. Щоб Україна боролася за свою суверенність. Це не лише боротьба за Україну, це міжнародна боротьба, за нашу стабільність", - сказав Макрон на відкритті міжнародної конференції про солідарність із народом України в Парижі у вівторок, звертаючись до президента України Володимира Зеленського.

Президент Франції наголосив, що наразі "насамперед ми маємо зрозуміти, що ми маємо допомогти українському народу вистояти". "Нам потрібно допомогти Україні пережити цю зиму... Ми хочемо, щоб результати конференції були дуже конкретними", - заявив він.

За його словами, на конференції йтиметься про "мобілізацію партнерів, друзів України й тих, хто працює в міжнародних гуманітарних організаціях, про організацію дій, які допоможуть населенню отримати воду, електроенергію, тепло, одяг".

Також він висловив сподівання, що "наші зусилля будуть на висоті і ми допоможемо вам пережити зиму".

"По-друге, Володимире, ми разом маємо зробити так, щоб наша допомога була дуже оперативною, конкретною та швидкодіючою… Потрібно, щоб у нас були конкретні відповіді, для цього потрібно координувати дуже тісно, і в кожній країні мають бути точні контакти, щоб координувати і допомога Україні прибула, коли потрібно", - зазначив Макрон.

Крім того, він зазначив, що вже говорив українському уряду, що понад 700 французьких підприємств братимуть участь в інвестиціях на тривалий час в Україні.

Як повідомлялося, на французькій конференції "Солідарність з українським народом" у вівторок у Парижі (Франція) обговорять додаткову міжнародну підтримку українців у зв'язку з наслідками масованих ракетних ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі. "Йдеться про гарантію стійкості інфраструктур у п'яти ключових сферах: доступ до енергії, доступ до води, агропродовольство, охорона здоров'я і транспорт", - йдеться у повідомленні Міністерства Європи та закордонних справ.