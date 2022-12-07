Політика

10:01 07.12.2022

Стефанчук закликав парламенти Литви та Польщі переконати ЄК розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу під час головування Швеції

1 хв читати
Стефанчук закликав парламенти Литви та Польщі переконати ЄК розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу під час головування Швеції

 Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав колег із литовського та польського парламентів спробувати переконати Європейську комісію розпочати переговори щодо вступу України до Європейського Союзу під час головування Швеції.

"Що стосується набуття нами членства у Європейському Союзі. Давайте, користуючись нагодою, усі разом попрацюємо так на переговорах із лідерами (ЄС - ІФ-У) у Стокгольмі та спробуємо переконати комісію розпочати переговори щодо вступу України під час головування Швеції у Європейському Союзі", - сказав Стефанчук на засіданні міжпарламентської асамблеї Литви, Польщі та України в середу у Вільнюсі.

Стефанчук також розраховує, що Литва та Польща продовжать підтримувати Україну на її шляху не лише до Європейського Союзу, а й НАТО.

"Я також сподіваюся, що ви й надалі сприятимете тому, щоб у всіх столицях країн НАТО питання набуття Україною повноправного членства було в пріоритетах", - наголосив голова Верховної Ради.

Теги: #україна_єс #стефанчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:18 06.12.2022
Стефанчук надеется, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к Альянсу

Стефанчук надеется, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к Альянсу

12:18 06.12.2022
Стефанчук сподівається, що саміт НАТО у Вільнюсі наблизить Україну до Альянсу

Стефанчук сподівається, що саміт НАТО у Вільнюсі наблизить Україну до Альянсу

01:33 04.12.2022
Питання перейменування Харківського театру ім. Пушкіна не було внесено до порядку денного суботньої сесії облради

Питання перейменування Харківського театру ім. Пушкіна не було внесено до порядку денного суботньої сесії облради

11:06 24.11.2022
ВР має намір на найближчому пленарному засіданні ухвалити в другому читанні законопроєкт про конкурсний відбір для суддів КС - Стефанчук

ВР має намір на найближчому пленарному засіданні ухвалити в другому читанні законопроєкт про конкурсний відбір для суддів КС - Стефанчук

17:21 07.11.2022
Стефанчук: Світ повинен показати Росії її місце

Стефанчук: Світ повинен показати Росії її місце

13:05 26.10.2022
Стефанчук закликав парламент Хорватії визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Стефанчук закликав парламент Хорватії визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

12:36 26.10.2022
Стефанчук закликав парламент Хорватії визнати Росію державою-терористом

Стефанчук закликав парламент Хорватії визнати Росію державою-терористом

18:06 25.10.2022
Для координації роботи Кримської платформи створять спеціальний орган - Стефанчук

Для координації роботи Кримської платформи створять спеціальний орган - Стефанчук

12:17 25.10.2022
В Україні працюють над документом щодо реінтеграції деокупованих територій - Стефанчук

В Україні працюють над документом щодо реінтеграції деокупованих територій - Стефанчук

11:31 25.10.2022
Стефанчук закликав парламенти країн - членів Ради Європи визнати Росію державою-терористом

Стефанчук закликав парламенти країн - членів Ради Європи визнати Росію державою-терористом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Угорщина готова надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі - Орбан

Домбровскіс: Ми не можемо дати змогу одній країні зірвати надання Україні 18 млрд євро – так чи інакше кошти почнуть надходити вже у січні 2023 року

"Слуга народу" вже застосувала імперативний мандат до десятка місцевих депутатів-колаборантів

Нардепи пропонують створити ТСК із перевірки діяльності БЕБ

Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення, яке підтримали б усі держави-члени

ОСТАННЄ

Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити в цілому законопроєкт про медіа

Угорщина готова надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі - Орбан

Комітети Конгресу США погодили військовий бюджет країни на 2023 рік із допомогою для України та посиленням у Європі

Домбровскіс: Ми не можемо дати змогу одній країні зірвати надання Україні 18 млрд євро – так чи інакше кошти почнуть надходити вже у січні 2023 року

"Слуга народу" вже застосувала імперативний мандат до десятка місцевих депутатів-колаборантів

Кулеба: Розраховуємо на лідерство Німеччини у переданні Patriot, танків Leopard-2 та БМП Marder

Партія "Слуга народу" передала 130 млн грн бюджетного фінансування на виробництво озброєння для ЗСУ

Нардепи пропонують створити ТСК із перевірки діяльності БЕБ

Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення, яке підтримали б усі держави-члени

Речник МЗС України: Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до РФ припинити війну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА