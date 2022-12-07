Стефанчук закликав парламенти Литви та Польщі переконати ЄК розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу під час головування Швеції

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав колег із литовського та польського парламентів спробувати переконати Європейську комісію розпочати переговори щодо вступу України до Європейського Союзу під час головування Швеції.

"Що стосується набуття нами членства у Європейському Союзі. Давайте, користуючись нагодою, усі разом попрацюємо так на переговорах із лідерами (ЄС - ІФ-У) у Стокгольмі та спробуємо переконати комісію розпочати переговори щодо вступу України під час головування Швеції у Європейському Союзі", - сказав Стефанчук на засіданні міжпарламентської асамблеї Литви, Польщі та України в середу у Вільнюсі.

Стефанчук також розраховує, що Литва та Польща продовжать підтримувати Україну на її шляху не лише до Європейського Союзу, а й НАТО.

"Я також сподіваюся, що ви й надалі сприятимете тому, щоб у всіх столицях країн НАТО питання набуття Україною повноправного членства було в пріоритетах", - наголосив голова Верховної Ради.