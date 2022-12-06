Домбровскіс: Ми не можемо дати змогу одній країні зірвати надання Україні 18 млрд євро – так чи інакше кошти почнуть надходити вже у січні 2023 року

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс переконаний, що політичне рішення, яке дозволить виділити Україні у 2023 році 18 млрд макрофінансової допомоги, буде знайдено найближчим часом для того, щоб кошти починали надходити вже в січні 2023 року.

"Держави-члени віддані працювати, щоб гарантувати надходження цих фінансів до України вже у січні. Україна перебуває у стані війни й відчайдушно потребує підтримки. Ми не можемо дати змогу одній державі-члену відтермінувати і зірвати фінансову підтримку ЄС. Ми це зробимо так чи інакше", - сказав він у вівторок у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Європейської ради з економічних та фінансових питань, на якій планувалося проголосувати три поправки до економічного законодавства ЄС. Поправки дозволять надати Україні ці кошти. Під час засідання Угорщина заблокувала ухвалення необхідної законодавчої поправки, для якої було потрібне одностайне рішення. Водночас Рада змогла ухвалити дві інші поправки, для чого була потрібна кваліфікована більшість.

Домбровскіс запевнив, що робота з пошуку рішення триватиме найближчими днями. "ЄС має продемонструвати єдність і солідарність і стримати обіцянки, дані Україні", - наголосив він.

Говорячи про можливі варіанти рішення, виконавчий віцепрезидент нагадав, що комісія їх уже окреслила. "Це два варіанти – гарантування запозичень може бути з бюджету ЄС, або ж це можуть бути гарантії держав-членів. Це дві можливості", - додав він.

Міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра, який головує на засіданні, запевнив, що буде зроблено все можливе, щоб гарантувати виділення цих коштів на початку січня 2023 року. "Все можливе. Чи то план А, чи план Б. За будь-яку ціну. Ми маємо це зробити. Ми маємо 20 днів для плану А або плану Б", - заявив він.