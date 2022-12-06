Політика

14:47 06.12.2022

Партія "Слуга народу" передала 130 млн грн бюджетного фінансування на виробництво озброєння для ЗСУ

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Партія "Слуга народу" передала 130 млн грн бюджетного фінансування на виробництво озброєння для ЗСУ

Політична партія "Слуга народу" передала частину свого бюджетного фінансування у 130 млн грн на виробництво озброєння для Збройних сил України, повідомила голова політсили Олена Шуляк.

"Значну частину бюджетного фінансування наша політична сила, партія "Слуга народу" передає на допомогу Збройним силам України. Йдеться про кошти, які парламентські партії одержують із державного бюджету на фінансування своєї статутної діяльності... На рівні партії... ми ухвалили рішення сьогодні спрямувати 130 млн грн державного фінансування саме для підтримки Збройних сил України. Ми провели консультації з Генеральним штабом України та вирішили, що хочемо ці кошти скерувати на підтримку українського виробника та придбати українське озброєння й виготовити саме українські ракетні комплекси "Стугна-П", - сказала вона на пресконференції у Мілітарі Медіа Центрі у вівторок.

У свою чергу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що на 2022 рік на оборону в держбюджеті було закладено 131 млрд грн, але після повномасштабного вторгнення Росії видатки зросли. "Сьогодні щомісяця лише на грошове забезпечення бійців Міноборони виплачує понад 70 млрд. Тому, безумовно, ми потребуємо фінансової допомоги та допомоги з озброєння", - уточнила вона.

Теги: #зсу #слуга_народу

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