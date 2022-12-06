Політика

10:45 06.12.2022

Зеленський міг поїхати на саміт G-20, якби там було ухвалено важливе рішення - Никифоров

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Зеленський міг поїхати на саміт G-20, якби там було ухвалено важливе рішення - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський міг поїхати на саміт G-20 на Балі, якби там було ухвалено важливе рішення, сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" речник президента Сергій Никифоров.

"Якби ми знали, що на G-20 буде ухвалено якесь рішення, яке нам дуже допоможе, наприклад, виключення Росії чи ще щось інше дуже важливе, то так - шанс того, що президент міг би туди поїхати, був", - сказав він.

При цьому Никифоров не виключив у майбутньому потенційного візиту Зеленського за кордон, зазначивши, що такий візит має бути використаний із максимальною ефективністю.

"Президент від початку війни нікуди не виїжджав за межі країни. Сам факт його візиту кудись був би дуже гучним інформаційним приводом - як постріл. Тому ймовірність того, що він кудись поїде, є. І ми цей "патрон" бережемо для чогось, що зможемо використати з максимальною ефективністю", - розповів його прессекретар.

 

Теги: #g_20 #никифоров #зеленський #офіс_президента

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