Ердоган: Поновлення переговорів між РФ та Україною було б вигідно всім

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що у якнайшвидшому поновленні переговорного процесу між Росією та Україною мають бути зацікавлені всі сторони.

"Скоріше відновлення ґрунту для переговорів між Росією та Україною відповідало б інтересам усіх сторін", - цитує агентство "Анадолу" слова Ердогана у телефонній розмові з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком.

Турецький лідер та британський прем'єр також обговорили двосторонні відносини, зокрема у сфері торгівлі та оборонної промисловості.

Крім того, Ердоган заявив про необхідність "нових і конкретних кроків" для вирішення кіпрського питання.

Раніше у п'ятницю міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу припустив, що питання поновлення переговорів між Росією та Україною може прояснитися до весни.