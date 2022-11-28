Світ має підтримати відновлення України, включно з пошуком шляхів зробити це за кошти РФ

Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та України закликають міжнародне співтовариство підтримати відновлення України, включно з пошуком шляхів зробити це за кошти РФ.

"Ми нагадуємо про Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року ES-11/6 "Сприяння відшкодуванню та репараціям за агресію проти України", яка визначила потребу в необхідності створення міжнародного механізму відшкодування збитків, що виникли в результаті міжнародно-протиправних дій Російської Федерації в, або проти України", - йдеться у спільній заяві міністрів, текст якої у понеділок поширила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.