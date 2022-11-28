Політика

20:53 28.11.2022

Українська ППО має бути вдосконалена

1 хв читати
Українська ППО має бути вдосконалена

Можливості української системи протиповітряної оборони мають бути вдосконалені для відбиття атак РФ на цивільне населення і критичну інфраструктуру, які є воєнними злочинами, йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та України.

"Ми рішуче засуджуємо напади Росії на цивільне населення та критичну інфраструктуру, зокрема об’єкти енергетичної інфраструктури, що мають на меті терор проти цивільного населення. Ці напади на цивільне населення є воєнним злочином. Росія має негайно припинити ці дії. Ми вважаємо важливим продовжувати надавати міжнародну підтримку, спрямовану на вдосконалення можливостей протиповітряної оборони України, що дозволить захистити цивільну інфраструктуру країни від нелюдських нападів Росії", - йдеться у спільній заяві міністрів, текст якої в понеділок поширила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Далі буде

Теги: #єс #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:16 28.11.2022
РФ має звільнити всіх цивільних, депортованих та затриманих з політичних мотивів українців

РФ має звільнити всіх цивільних, депортованих та затриманих з політичних мотивів українців

21:12 28.11.2022
Світ має підтримати відновлення України, включно з пошуком шляхів зробити це за кошти РФ

Світ має підтримати відновлення України, включно з пошуком шляхів зробити це за кошти РФ

21:07 28.11.2022
Держави, що допомагають іншим здійснювати протиправні дії, нестимуть міжнародну відповідальність

Держави, що допомагають іншим здійснювати протиправні дії, нестимуть міжнародну відповідальність

21:06 28.11.2022
Суверенітет і рівноправ'я усіх держав будуть під загрозою без рішучої відповіді на агресію РФ

Суверенітет і рівноправ'я усіх держав будуть під загрозою без рішучої відповіді на агресію РФ

20:47 28.11.2022
РФ має втратити основних доходів від експорту - спільна заява глав МЗС України та семи країн північної Європи

РФ має втратити основних доходів від експорту - спільна заява глав МЗС України та семи країн північної Європи

17:45 28.11.2022
У ЄС прийнято нову директиву щодо забезпечення високого рівня кібербезпеки

У ЄС прийнято нову директиву щодо забезпечення високого рівня кібербезпеки

14:42 26.11.2022
Метсола: через 90 років після Голодомору українці знову борються, щоб врятувати свої життя і свободу

Метсола: через 90 років після Голодомору українці знову борються, щоб врятувати свої життя і свободу

06:03 25.11.2022
У ЄС закликали Сербію та Косово після успішних переговорів щодо автономерів продовжити процес нормалізації відносин

У ЄС закликали Сербію та Косово після успішних переговорів щодо автономерів продовжити процес нормалізації відносин

05:19 25.11.2022
Європейська програма "Генератори надії" дасть змогу використати можливості горизонтальної співпраці в ЄС і забезпечити Україну необхідним енергообладнанням

Європейська програма "Генератори надії" дасть змогу використати можливості горизонтальної співпраці в ЄС і забезпечити Україну необхідним енергообладнанням

13:44 24.11.2022
Глобальне обмеження цін на російську нафту буде схвалено дуже скоро - фон дер Ляєн

Глобальне обмеження цін на російську нафту буде схвалено дуже скоро - фон дер Ляєн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ має звільнити всіх цивільних, депортованих та затриманих з політичних мотивів українців

Світ має підтримати відновлення України, включно з пошуком шляхів зробити це за кошти РФ

Держави, що допомагають іншим здійснювати протиправні дії, нестимуть міжнародну відповідальність

Суверенітет і рівноправ'я усіх держав будуть під загрозою без рішучої відповіді на агресію РФ

РФ має втратити основних доходів від експорту - спільна заява глав МЗС України та семи країн північної Європи

ОСТАННЄ

Лише перемігши РФ можна забезпечити мир та стабільність у майбутньому – глава МЗС Швеції Більстрем

Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили оборонну співпрацю, реалізацію формули миру та перехід України до енергоощадних технологій

Стефанчук про дистанційні засідання Ради: поки що не бачу консенсусу для голосування за цей законопроєкт

Зеленський вважає справедливою ціну на російську нафту близько 30-40 доларів

Прем'єри України, Польщі та Литви засудили системні військові злочини російських військ і закликали світ визначити звільнення України спільною метою

"Євросолідарність" закликає КС ухвалити рішення щодо "московської церкви" – заява

Байден висловив сподівання на продовження допомоги Україні після перемоги республіканців у Конгресі

Європарламент вирішив не приймати закордонні паспорти, видані РФ на окупованих територіях України та Грузії

Зеленський поінформував президента Ізраїлю про ситуацію в українській енергетиці та запросив приєднатися до "зернової ініціативи"

Зеленський поінформував президента Ізраїлю про ситуацію в українській енергетиці та запросив приєднатися до "зернової ініціативи"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА