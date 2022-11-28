Українська ППО має бути вдосконалена

Можливості української системи протиповітряної оборони мають бути вдосконалені для відбиття атак РФ на цивільне населення і критичну інфраструктуру, які є воєнними злочинами, йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та України.

"Ми рішуче засуджуємо напади Росії на цивільне населення та критичну інфраструктуру, зокрема об’єкти енергетичної інфраструктури, що мають на меті терор проти цивільного населення. Ці напади на цивільне населення є воєнним злочином. Росія має негайно припинити ці дії. Ми вважаємо важливим продовжувати надавати міжнародну підтримку, спрямовану на вдосконалення можливостей протиповітряної оборони України, що дозволить захистити цивільну інфраструктуру країни від нелюдських нападів Росії", - йдеться у спільній заяві міністрів, текст якої в понеділок поширила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

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